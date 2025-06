Retrô empata fora de casa com lanterna Anápolis e segue no Z4

Fênix não passou de um 0 a 0 com o Anápolis-GO, neste sábado (14), no estádio Jonas Duarte, pela 9ª rodada da Terceirona

O Retrô não passou de um empate por 0 a 0 com o Anápolis-GO, neste sábado (14), no estádio Jonas Duarte pela 9ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O resultado não foi bom para nenhuma das duas equipes. O time goiano segue na lanterna, com sete pontos. Já a Fênix, com oito pontos, é o 17º colocado, abrindo a zona de rebaixamento. O Retrô não passou de um empate por 0 a 0 com o Anápolis-GO, neste sábado (14), no estádio Jonas Duarte pela 9ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O resultado não foi bom para nenhuma das duas equipes. O time goiano segue na lanterna, com sete pontos. Já a Fênix, com oito pontos, é o 17º colocado, abrindo a zona de rebaixamento.





[SAIBAMAIS]Atual vice-campeão pernambucano e classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil - vai encarar o Bahia na próxima fase -, o Retrô não consegue engrenar na Terceirona. Com a ambição de subir para a Série B, a realidade hoje está bem longe disso. O time de Camaragibe já está a cinco pontos do oitavo colocado, que hoje é o Ituano, com 13 pontos.





A novidade no time do técnico Wires Souza contra o Anápolis foi Vagner Love, que fez sua estreia com a camisa do clube. Mesmo assim, os pernambucanos não conseguiram tirar o zero do placar.





O Retrô volta a campo agora apenas no dia 28 de junho, contra o Londrina, pela 10ª rodada, em jogo marcado para a Arena de Pernambuco.