Retrô anuncia a contratação de Vagner Love

O Retrô anunciou na tarde desta quarta-feira (4) a contratação do centroavante Vagner Love para a sequência da temporada. Aos 40 anos, o atacante está de volta a um clube pernambucano após passagens por Atlético Goianiense e Avaí, desde sua saída do Sport, no fim da temporada de 2023. Love chega para suprir a lacuna deixada por Fernandinho, que sofreu uma grave lesão.

Atualmente, a Fênix ocupa a 18ª posição, na zona de rebaixamento da Série C, com apenas sete pontos, e busca uma reação urgente na competição para ainda sonhar com voos maiores. A equipe de Camaragibe segue se reforçando e, além de Love, já anunciou as contratações do meia-atacante Rodolfo e dos atacantes Luquinhas e Rodrigo Varanda. Além da disputa da Série C, o Retrô também tem pela frente o confronto contra o Bahia, válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

"Se Deus quiser, juntos vamos fazer uma excelente temporada e de muito sucesso. Vamos pra cima!", declarou Vagner Love em sua primeira mensagem para a torcida azulina como jogador do Retrô.

Veterano, o "Artilheiro do Amor" também acumula passagens por outros clubes do futebol brasileiro, como Palmeiras, Flamengo e Corinthians. No exterior, defendeu times tradicionais como CSKA Moscou (Rússia), Besiktas (Turquia) e Monaco (França). Antes de acertar com o Retrô, Love defendeu o Avaí, onde atuou por duas temporadas, somando 41 jogos, cinco gols e três assistências, entre Série B e Campeonato Catarinense.