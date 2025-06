Horizonte FC x Central: Veja onde assistir, horário e escalações para duelo pela 9ª rodada da Série D do Brasileiro

Neste domingo (15 ), às 16h, o Central visita a equipe do Horizonte FC no Estádio Domingão, no Ceará. O confronto é válido pela 9ª rodada da quarta divisão do Campeonato Brasileiro. A Patativa vem de três vitórias seguidas na Série D, onde superou o Horizonte e o Central duas vezes. Neste domingo (15 ), às 16h, o Central visita a equipe do Horizonte FC no Estádio Domingão, no Ceará. O confronto é válido pela 9ª rodada da quarta divisão do Campeonato Brasileiro. A Patativa vem de três vitórias seguidas na Série D, onde superou o Horizonte e o Central duas vezes.





[SAIBAMAIS]O Central está na 2ª posição do Grupo A3, da Série D, com 16 pontos, e agora busca manter a ótima fase na temporada. Por isso, pretende ao menos repetir a vitória magra em cima do Horizonte na 6ª rodada, por 1 a 0, neste domingo (15). O Galo do Tabuleiro se encontra na última posição do grupo, com sete pontos somados, empatado com o Sousa-PB.

O Horizonte vai para a partida em busca de recuperação na temporada. A equipe cearense soma apenas duas vitórias no campeonato e pretende aproveitar seu desempenho em casa para surpreender a Patativa. Dos sete pontos somados pelo Galo do Tabuleiro, até o momento, todos foram jogando em casa junto a sua torcida, onde foram duas vitórias, um empate e uma derrota, com seis gols marcados e quatro sofridos. Porém, a equipe do Central ainda não perdeu jogando fora de casa, são: duas vitórias e um empate, com cinco gols marcados e nenhum sofrido.

Ficha do jogo

HORIZONTE: Jonh Wilquer; Zé Augusto, Gabriel Cardoso, Igor Ribeiro e Cleyton; Claudivan, Leozinho, Raphinha e César Sampaio; Betinho e Pentecoste. Técnico: Adriano Albino

CENTRAL: Milton Raphael; Augusto Potiguar, Lazarini, Hítalo e Eduardo; Diego Aragão, Henrique Silva e Kauê; Leozynho, Jô Santos e Ruan. Técnico: Leandro Sena.

Local: Estádio Domingão

Horário: 16h

Árbitro: Marcel Phillipe Santos Martins (SE)

Assistente 1: Yuri Rodrigues Cunha (CE)

Assistente 2: Yuri Rodrigues Cunha (CE)

Quarto árbitro: Francisco Naydson Albuquerque de Souza(CE)