Com novidades no time titular, confira escalações do confronto entre Anápolis x Retrô

A Fênix de Camaragibe visita o estado de Goiás para enfrenta o Anápolis, pela 9ª rodada da terceira divisão do Campeonato Brasileiro. Para o confronto, o Retrô terá novidades no time titular, o lateral Bruno Peres e os atacantes Vagner Love e Luquinhas serão titulares, pela primeira vez desde a chegada dos atletas.

[SAIBAMAIS] O atacante Vagner Love, de 40 anos, vai para o seu primeiro confronto com a camisa do Retrô desde a sua chegada, Love foi anunciado oficialmente há 10 dias atrás e desde então estava treinando com o elenco. O lateral Bruno Peres já soma duas partidas com a camisa azulina, porém, todas vindo do banco. Já o jovem atacante Luquinhas, também fará sua estreia com a Fênix de Camaragibe.

ESCALAÇÕES

Anápolis: Paulo Henrique; Fábio, Lucão, André, Caxambu; Samuel Michels, Paulinho, Tatá; Jefinho, João Felipe, Rafael Verrone.

Retrô: Fabián Volpi; Bruno Peres, Rayan, Jorge Mendonça, Salomão; Fabinho, Jonas, Radsley; Luquinhas, Mascote e Vagner Love.

Comparando com a última escalação, o técnico Wires de Souza modificou seis posições para o confronto deste sábado à noite. Foram elas:

ENTRAM

Bruno Peres Rayan Fabinho Jonas Luquinhas Vagner Love

SAEM

Gedeilson Claudinho Gledson Iba Ly Júnior Fialho Marquinhos

Escalação da última partida contra o Guarani

Retrô: Fabián Volpi; Gedeilson, Claudinho, Jorge Mendonça e Salomão; Gledson, Iba Ly, Radsley; Júnior Fialho, Marquinhos e Mascote.

PARTIDA

A bola rola no Estádio Jonas Duarte, às 19h30, com transmissão pelo Nosso Futebol. O confronto direto entre o 18º (Retrô) e o lanterna da competição (Anápolis) coloca a frente o segundo pior visitante e o pior mandante da competição.