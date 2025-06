Central segura empate contra o Horizonte fora de casa e garante vice-liderança do Grupo A3 da Série D

O Central arrancou um empate importante em 1 a 1 diante do Horizonte, na tarde deste domingo (15), no Estádio Domingão, em Horizonte (CE), em partida válida pela nona rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. No dia em que completou 106 anos de história, a Patativa contou com uma grande atuação do goleiro Milton Raphael, que foi decisivo ao evitar a virada do time cearense. O Central arrancou um empate importante em 1 a 1 diante do Horizonte, na tarde deste domingo (15), no Estádio Domingão, em Horizonte (CE), em partida válida pela nona rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. No dia em que completou 106 anos de história, a Patativa contou com uma grande atuação do goleiro Milton Raphael, que foi decisivo ao evitar a virada do time cearense.





[SAIBAMAIS]Mesmo jogando fora de casa e com dois jogadores expulsos na partida, o zagueiro Hítalo, por falta duríssima, e Bené, por ter segurado a bola com as mãos após se atrapalhar na jogada, o Central abriu o placar aos 24 minutos do segundo tempo. O meia César Sampaio, do Horizonte, também recebeu o cartão vermelho por entrada dura. Em rápida cobrança de falta, aproveitando desatenção da defesa adversária, Ruan recebeu de frente para o gol e bateu firme, deslocando o goleiro Frank.

A vantagem, no entanto, durou pouco. Aos 33 minutos, Edson Kapa, que havia saído do banco, deixou tudo igual ao completar de cabeça um belo cruzamento, sem chances para Milton Raphael.





O duelo foi marcado por um primeiro tempo de maior imposição do Central, enquanto o Horizonte ganhou mais presença no ataque na segunda etapa. Após abrir o placar, a equipe de Caruaru recuou e viu o adversário crescer na partida, criando boas oportunidades para virar o jogo, mas parando no goleiro centralino.





Com o resultado, o Central chegou aos 17 pontos e permanece na vice-liderança do Grupo A3 da Série D. Já o Horizonte soma agora oito pontos e ocupa a sétima colocação na chave.