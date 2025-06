Anápolis x Retrô: veja onde assistir, horário e escalações para duelo pela 9ª rodada da Série C do Brasileiro

Neste sábado (14), o Retrô visita o estado de Goiás, para enfrentar o Anápolis, no Estádio Jonas Duarte, em duelo válido pela 9ª rodada da Série C. O confronto acontece às 19h30 e coloca frente a frente, a Fênix de Camaragibe que precisa se recuperar das duas derrotas seguidas contra Botafogo-PB e Guarani, e o Tricolor da Boa Vista, que é o único clube que ainda não venceu na competição. A partida será transmitida pelo Nosso Futebol (TV e Streaming). Neste sábado (14), o Retrô visita o estado de Goiás, para enfrentar o Anápolis, no Estádio Jonas Duarte, em duelo válido pela 9ª rodada da Série C. O confronto acontece às 19h30 e coloca frente a frente, a Fênix de Camaragibe que precisa se recuperar das duas derrotas seguidas contra Botafogo-PB e Guarani, e o Tricolor da Boa Vista, que é o único clube que ainda não venceu na competição. A partida será transmitida pelo Nosso Futebol (TV e Streaming).





[SAIBAMAIS] A Fênix de Camaragibe perdeu para o Guarani, dentro de casa, por 2 a 0 e caiu novamente na tabela, alcançando a 18ª colocação, com sete pontos, sendo: duas vitórias, um empate e cinco derrotas somadas.





O Retrô continua com Wires de Souza no comando técnico, que assumiu após a demissão de Milton Mendes na derrota contra o Caxias, pela 5ª rodada da terceira divisão. A Fênix de Camaragibe segue com problemas no Departamento Médico do clube, ao todo são cinco baixas para o confronto, são eles: os defensores Denilson e Luiz Henrique, além dos atacantes Fernandinho, Mike e Bruno Marques. Wires de Souza poderá contar com o retorno do meio-campista Maycon Douglas para a partida.

ANÁPOLIS





O Anápolis começou a temporada surpreendendo no Campeonato Goiano, chegando a final da competição, porém ficou com o vice-campeonato, perdendo para o Vila Nova em uma final marcante. O Tricolor da Boa Vista venceu a primeira partida por 2 a 0, indo para o jogo de volta podendo perder por até um gol e continuar segurando a taça, porém, o Vila Nova abriu 2 a 0 no jogo de volta e na prorrogação, Renan Cocão, zagueiro do Anápolis marcou contra o próprio gol e deu o título a equipe do Tigre.

Pouco mais de um mês da final do Campeonato Goiano, o Trevo do Brasil estreou na terceira divisão do Brasileiro, mas não de uma forma animadora para os torcedores do clube. A equipe do Anápolis iniciou com um empate contra o CSA e até a rodada atual, ainda não conseguiu vencer no campeonato. A equipe comandada por Ângelo Luiz se encontra na lanterna da Série C, com seis pontos somados, sendo: seis empates e duas derrotas.









REEDIÇÃO DA FINAL DA SÉRIE D





Retrô e Anápolis fizeram a final da Série D de 2024, onde a Fênix de Camaragibe levou a melhor e ficou com a taça da quarta divisão do futebol Brasileiro. Na final, a primeira partida terminou em 2 a 1 para a equipe de Goiás, com gols marcados por Breno Santos e Kevyn (Anápolis), além de Denilson para o time azulino. Já no jogo de volta, a Fênix de Camaragibe venceu por 3 a 1, com gols anotados por Mascote, Junior Fialho e João Pedro, além de Magno, para o Anápolis.





Ficha do jogo





Anápolis: Paulo Henrique; Fábio, Lucão, Victor Oliveira, Caxambu; Samuel Michels, Rafinha, Denner; Kadu, Igor Cássio, Rafael Verrone. Técnico: Ângelo Luiz





Retrô: Fabián Volpi; Gedeilson, Claudinho, Jorge Mendonça e Salomão; Gledson, Iba Ly, Radsley; Júnior Fialho, Maycon Douglas e Mascote (Vagner Love). Técnico: Wires de Souza.









Local: Estádio Jonas Duarte

Horário: 19h30

Transmissão: Nosso Futebol

Árbitro: Julian Negreiros de Castro (AC)

Assistente 1: Divanilson Lima Martins (AC)

Assistente 2: Roseane Amorim da Silva (AC)

Quarto árbitro: Lee Harrison Wall dos Santos (GO)