Arthur Elias aposta na experiência de Marta em convocação da seleção feminina para Copa América

O técnico da seleção brasileira feminina Arthur Elias divulgou nesta segunda-feira a convocação das jogadoras que vão disputar a Copa América. A grande atração da lista é a veterana atacante Marta, que vai ter a responsabilidade de comandar uma nova geração do futebol feminino.





A lista, que tem 23 nomes, vai disputar a competição que será realizada entre os meses de julho e agosto no Equador. Além do torneio internacional, o grupo também vai participar de um amistoso contra a França, em jogo preparatório.





"Foi a lista mais difícil que eu fiz desde que eu cheguei aqui pelas atletas que têm vindo. Mas é uma dor de cabeça boa. A convocação visa o resultado a curto prazo e nossa meta e vencer a Copa América", afirmou o treinador.





A seleção, após a medalha de prata na Olimpíada de Paris no ano passado, já disputou oito amistosos, todos contra seleções que estão entre as potências do futebol feminino. E o retrospecto nesse recorte foi positivo. Em seis confrontos, a equipe nacional obteve seis vitórias, um empate e uma derrota.





Além de Marta, que encabeça a lista para dar mais experiência à seleção na disputa do torneio, a convocação tem nomes como Dudinha, do São Paulo, e Johnson, do Corinthians. Da relação, onze atletas atuam no Brasil, cinco nos Estados Unidos e sete na Europa.





Confira a lista de convocadas da seleção brasileira feminina:





Goleiras: Lorena (Kansas City), Camila (Cruzeiro) e Claudia (Fluminense)





Zagueiras: Tarciane (Lyon), Isa Haas (Cruzeiro), Kaká (São Paulo) e Mariza (Corinthians)





Laterais: Yasmim (Real Madrid), Fátima Dutra (Ferroviária), Fê Palermo (Palmeiras) e Antônia (Real Madrid)





Meia-campistas: Angelina (Orlando Pride), Duda Sampaio (Corinthians), Ary Borges (Racing Louisville) e Ana Vitória (Atlético de Madrid)





Atacantes: Kerolin (Manchester City), Gio (Atlético de Madrid), Luany (Atlético de Madrid), Dudinha (São Paulo), Marta (Orlando Pride), Amanda Gutierres (Palmeiras), Gabi Portilho (Corinthians) e Jonhson) (Corinthians)