Thunder evita nova surpresa, vence Pacers em casa e empata a final da NBA

[SAIBAMAIS]O nome da partida foi Shai Gilgeous-Alexander, autor de 34 pontos. O cestinha liderou o melhor time da temporada regular, que praticamente não foi ameaçado pelos Pacers neste segundo jogo. Herói da primeira partida, Tyrese Haliburton decepcionou e não passou dos 17 pontos, após esboçar reação no último período





As duas equipes voltam a se enfrentar na noite de quarta-feira, às 21h30 (horário de Brasília). A partida que vai desempatar a série será a primeira deste confronto em Indianapolis, diante da torcida dos Pacers. O quarto jogo será no mesmo local, na sexta, dia 13.





No barulhento Paycom Center, o Thunder começou a partida ainda no clima da dura derrota sofrida na abertura do confronto. Impondo ritmo intenso logo nos primeiros minutos, o time da casa abriu cinco pontos de vantagem. Do outro lado, os Pacers tentavam conter o ímpeto dos anfitriões, na base da redução de danos.





Sem se abalar com o ritmo dos donos da casa, a equipe visitante virou o placar para 20/17. Mas, em nova acelerada no confronto, o Thunder despontou novamente e terminou o primeiro quatro com seis pontos de frente.





Sob o comando de Shai Gilgeous-Alexander, um dos principais jogadores do campeonato, o time da casa deslanchou no segundo quarto. Chegou a abrir 23 pontos de vantagem. Enquanto isso, os Pacers tentavam se encontrar em quadra, no mesmo ritmo de Tyrese Haliburton. O herói do primeiro jogo estava apagado no duelo, com apenas três pontos em todo o primeiro tempo. Gilgeous-Alexander já somava 15.





Os Pacers foram para o intervalo com desvantagem de 18 pontos no placar, sem sucesso nas insistentes tentativas de três pontos.





Em situação oposta, o Thunder esbanjava eficiência nas jogadas de três pontos, com Caruso e Gilgeous-Alexander ao longo do terceiro quarto. Assim, o time da casa administrava a vantagem que oscilava dos 15 aos 20 pontos no período. No aspecto defensivo, neutralizava com inesperada facilidade as poucas investidas de Haliburton.





O roteiro foi semelhante no último quarto da partida, marcado pelas faltas e pelo jogo mais truncado. Com a vantagem consolidada no placar, o Thunder manteve o bom ritmo, em mais uma demonstração do seu bom jogo coletivo. Cinco jogadores chegaram aos dois dígitos em pontuação: Gilgeous-Alexander, Alex Caruso, Aaron Wiggins, Jalen Williams e Chet Holmgren.





Depois de sofrer uma dura virada no primeiro jogo das finais da NBA, o Oklahoma City Thunder reagiu com intensidade na noite deste domingo. Jogando em casa, no Paycom Center, venceu o Indiana Pacers por 123 a 107 e empatou em 1 a 1 a série melhor de sete jogos que decide o título do campeonato.