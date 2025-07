Pernambuco com 14 atletas no 17°Campeonato Mundial de Basquete Master

Treze homens e uma mulher, esta é a representação pernambucana na delegação brasileira de basquete master que vai participar do 17°Campeonato Mundial de Basquete Master que será realizado na entre 27 de junho e 06 de julho, em Ticino, na Suíça. Os 14 pernambucanos, da Associação de Veteranos de Pernambuco - AVB-PE, estão entre os 350 atletas brasileiros que irão compor a delegação brasielira. Treze homens e uma mulher, esta é a representação pernambucana na delegação brasileira de basquete master que vai participar do 17°Campeonato Mundial de Basquete Master que será realizado na entre 27 de junho e 06 de julho, em Ticino, na Suíça. Os 14 pernambucanos, da Associação de Veteranos de Pernambuco - AVB-PE, estão entre os 350 atletas brasileiros que irão compor a delegação brasielira.





[SAIBAMAIS]A atleta da seleção pernambucana, da categoria 45%2b (que foi vice-campeã no campeonato N/NE, DE 2025), Manuela Leimig, foi a única atleta de pernambuco convocada para compor a seleção brasileira, na mesma categoria. “Para mim é uma honra voltar a vestir a camisa do Brasil, em um evento de basquete internacional master. Comecei a jogar basquete aos oito anos e nunca parei. Em 2009, aos 31 anos, entrei para o movimento master. Em 2011 participei do primeiro mundial e ficamos em 3° lugar, participei do mundial em Mar del Plata, na Argentina, em 2023 e ano passado estava na equipe que foi campeã Panamericana, em Mérida, no México. Agora sigo para a Suíça com o Brasil no coração e a bandeira pernambucana na mão”, enfatiza a atleta.





Dos 13 atletas masculinos, oito irão compor a seleção brasileira 40 (Antônio Azevedo, Jaiel Oliveira, Rafael Lima Rodrigo Carrera, Bruno Viana, João Lima, Felipe Gama e Francisco Fortaleza), Bruno Rosa Borges está na 45 , o atleta Ozildo Azevedo estará na categoria 65 , Raul Siqueira e Otávio Rosa Borges na 75 e Gustavo Lima será o primeiro pernambucano, na categoria 80 .





Otávio Rosa Borges é o pernambucano que mais vestiu a camisa do Brasil em competições internacionais, no total foram 23 participações.





No último campeonato N/NE, realizado em Natal, no Rio Grande do Norte, Pernambuco levou 12 equipes e 120 atletas. No final, trouxe para casa 10 medalhas em, 10 categorias diferentes, do 35 ao 70 , e ficou em primeiro lugar no ranking de medalhas.“A participação de atletas de Pernambuco em competições internacionais (pan-americanos e mundiais), representando o Brasil, é uma honra e uma alegria muito grande para toda a comunidade de basquete master de Pernambuco. É uma motivação a mais para todos aqueles que tem amor pelo esporte e não querem abandoná-lo após os 30 anos. As disputas masters (30 aos 80 anos) trazem, além da competição, o congraçamento que visa promover a união e o fortalecimento dos laços entre os atletas de basquete máster de todo o Brasil. Que continuem assim.”, diz o atual presidente da AVB-PE, Fabio Alcoforado.





SOBRE O MOVIMENTO MASTER

Há 40 anos começa no Brasil o movimento Master de Basquetebol, com o primeiro campeonato realizado em Fortaleza. O movimento agrega atletas acima de 30 anos, em categorias com intervalo de 5 em 5 anos, até a última faixa no masculino que é a de 75 anos. Anualmente é realizado um campeonato brasileiro, o qual reúne cerca de 1.500 atletas, e os regionais. Pernambuco sempre se destaca nos dois torneios.





SOBRE O MUNDIAL DA SUÍÇA

A 17° edição do mundial de Maxibasktball, que acontecerá no final do mês na Suíça, vai reunir 400 equipes, de 45 países diferentes e mais de 6 mil atletas. O Brasil vai participar com 32 equipes e cerca de 350 atletas.