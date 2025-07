Verstappen admite erro em batida no GP da Espanha de F-1: 'Não deveria ter acontecido'

De forma discreta, Max Verstappen admitiu que cometeu um erro na batida com George Russell nas voltas finais do GP da Espanha de Fórmula 1, no domingo. No início desta segunda-feira, pelas redes sociais, o tetracampeão mundial afirmou que o incidente "não deveria ter acontecido". De forma discreta, Max Verstappen admitiu que cometeu um erro na batida com George Russell nas voltas finais do GP da Espanha de Fórmula 1, no domingo. No início desta segunda-feira, pelas redes sociais, o tetracampeão mundial afirmou que o incidente "não deveria ter acontecido".





"Tivemos uma estratégia empolgante e uma boa corrida em Barcelona, até a saída do safety car. Nossa escolha de pneus até o final e algumas manobras após o reinício do safety car alimentaram minha frustração, levando a uma manobra que não foi correta e não deveria ter acontecido", escreveu o holandês, em seu perfil no Instagram.





Verstappen, que não escondeu o mau humor com o resultado nas entrevistas pós-corrida, também reconheceu que fez a manobra controversa num momento de "emoções à flor da pele". "Sempre dou tudo de mim pela equipe e as emoções podem estar à flor da pele. Ganhamos alguns juntos, perdemos outros juntos. Vejo vocês em Montreal."





A manobra aconteceu quando o holandês disputava com Russell, da Mercedes, pelo quarto lugar, logo após o safety car deixar a pista. Na disputa, Verstappen acabou saindo da pista, ganhando vantagem ao cortar caminho pela área de escape. A Red Bull, então, deu ordem para o tetracampeão mundial devolver a posição ao rival britânico. Foi quando Verstappen surpreendeu ao abrir espaço e, logo na sequência, fechar a porta, causando uma batida de rodas com Russell.





O incidente rendeu uma punição de 10 segundos ao atual campeão, que despencou do quarto para o 10º lugar na classificação final. Na prática, a sanção afastou Verstappen da briga pela liderança. Ele é o terceiro colocado, com 137 pontos, quase 50 atrás do líder Oscar Piastri, da McLaren.





O piloto da Red Bull ainda levou três pontos em sua carteira. Ele soma agora 11. Se levar mais um nas próximas semanas, será suspenso por uma corrida na temporada.