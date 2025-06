Charles Leclerc avalia deixar a Ferrari ao final desta temporada

Piloto está na 5ª colocação da classificação geral da temporada e estaria insatisfeito com os resultados do carro da Ferrari

O piloto Charles Leclerc, da Ferrari, avalia trocar de equipe ao final da temporada da Fórmula 1. O monegasco estaria cogitando a possibilidade de deixar a escuderia italiana caso não ocorram evoluções significativas no carro em 2026.





Rumores publicados na imprensa italiana afirmam que existe uma cláusula no contrato de Leclerc que permite a saída do piloto da Ferrari caso o desempenho não corresponda ao esperado.





Insatisfação com o carro

Charles Leclerc possui contrato com a escuderia até 2029. De acordo com informação divulgada pelo Corriere della Sera, o atual carro da Ferrari não estaria em condições de competir diretamente com a Red Bull e McLaren. Desta forma, o monegasco teria cogitado acionar a cláusula para correr por outra equipe em 2026.