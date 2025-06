Aston Martin descarta Drugovich e confirma Stroll no Canadá

Stroll está recuperado de cirurgia na mão e disputará GP do Canadá de Fórmula 1. Drugovich estará na pista para as 24 Horas de Le Mans

A Aston Martin confirmou, nesta quarta-feira (11/6), que Lance Stroll disputará o Grande Prêmio do Canadá de Fórmula 1, encerrando as especulações de que o brasileiro Felipe Drugovich poderia assumir o lugar do canadense.

[SAIBAMAIS]Stroll ficou fora da última corrida, em Barcelona, na Espanha, por conta de um problema na mão e no punho. O piloto passou por uma cirurgia, o que abriu a possibilidade de Felipe Drugovich assumir o posto.

Com isso, Drugovich disputará as 24 Horas de Le Mans pela Cadillac, que acontecerá no próximo domingo (15/6), mesmo dia que acontece o GP do Canadá de Fórmula 1.

