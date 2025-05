Geraldão receberá festival junino após concessão para empresa privada

/Foto: Divulgação/StudioLopes

O Ginásio Geraldo Magalhães (Geraldão), no bairro da Imbiribeira, Zona Sul do Recife, receberá o festival junino Flameja Arraiá Fest no dia 15 de junho, às 16h. O evento marca o início da operação da REVEE Real Estate Venues & Entertainment na gestão do equipamento, após a concessão firmada com a Prefeitura do Recife por meio do Programa Municipal de Parcerias Público-Privadas (PMPPP).

O festival terá apresentações de Barões da Pisadinha, Luan Pereira, Grupo Benzadeus e Fred & Fabrício. O modelo de gestão implantado pela REVEE visa transformar o Geraldão em uma arena multifuncional para receber eventos esportivos e culturais.

A operação será feita no formato “plug and play”, que permite mudanças rápidas na configuração do espaço. O contrato inclui uma fase de transição de 120 dias e prevê investimento inicial de R$ 19 milhões. Ao longo dos 35 anos de concessão, estão previstos R$ 209 milhões em investimentos para modernização, climatização, iluminação e aquisição de novos equipamentos.

Este é o primeiro equipamento da REVEE no Nordeste. Os ingressos custam entre R$ 60 e R$ 300.

Sobre o Geraldão

Projetado pelo arquiteto Ícaro de Castro Melo e inaugurado em 1970, o Geraldão tem capacidade para até 13 mil pessoas, considerando cadeiras e quadra. O complexo inclui parque aquático, quadras poliesportivas e estacionamento, totalizando 37,2 mil m². Já recebeu eventos esportivos e musicais, nacionais e internacionais.