Sindicato dos professores municipais faz protesto e rejeita proposta da prefeitura

O Sindicato Municipal Dos Profissionais de Ensino da Rede Oficial do Recife (Simpere) rejeitou a proposta de reajuste salarial de 1,5%, com elevação para 2,25% no mês de julho, feita pela Prefeitura do Recife na mesa de negociação, realizada na manhã desta segunda-feira (28), na Escola de Formação dos Educadores do Recife, no Bairro da Madalena.





Durante a reunião, o Simpere realizou um protesto de cerca de uma hora, em frente à escola, na Rua Real da Torre, o que gerou congestionamento no bairro. O sindicato segue em estado de greve desde o dia 10 de abril.





O sindicato defende o cumprimento imediato da Lei Federal que estabelece o Piso Salarial Profissional Nacional do Magistério e determina reajuste salarial de 6,27%. Para a coordenadora do Simpere, Jaqueline Dornelas, a proposta apresentada pela prefeitura do Recife causou indignação na classe.





“O que nós colocamos na mesa de negociação é que a proposta é rebaixada. A proposta não vai na perspectiva de valorização, não respeita a lei do Piso Nacional salarial que prevê uma estruturação e a valorização pela carreira", explica.





A ideia da categoria seria um reajuste para todos os níveis de graduação, especialização, mestrado e doutorado. Outro ponto de crítica da classe foi a permanência da proposta de aumento de R$ 1,00 no tíquete-alimentação para todos os servidores municipais.

Uma nova mesa de negociação foi marcada para a próxima segunda (5), às 15 horas, na Escola de Formação dos Educadores do Recife. Na terça-feira (6), a categoria fará uma Assembleia Geral, no Clube Português, para avaliar as propostas da prefeitura do Recife, e deliberar sobre a possibilidade de decretação de greve ou não.