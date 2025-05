Pernambuco aprova o plano para enfrentar a violência sexual contra crianças e adolescentes

A construção do Plano contou com a participação da população, identificando os desafios e formas de enfrentamento do problema

/Foto: Divulgação/Cedca-PE

O Plano Decenal de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes foi aprovado, nesta segunda-feira (14), durante a 422ª Assembleia Ordinária do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de Pernambuco (Cedca-PE). Construído de forma interinstitucional, o Plano integra o conjunto de metas prioritárias do Governo de Pernambuco.





O documento define diretrizes para a proteção integral dos direitos desse público em Pernambuco pelos próximos dez anos (2025 – 2035). De acordo com a gestão, após a aprovação, o calendário prevê a realização de seminários temáticos, com edições nas quatro macrorregiões do estado, a fim de fomentar e monitorar a construção dos planos municipais do segmento.





Com a aprovação, caberá a Secretaria da Criança e da Juventude (SCJ-PE) coordenar a implementação das ações previstas, acompanhar os resultados e assegurar que as políticas públicas pactuadas se traduzam em respostas efetivas para a proteção de crianças e adolescentes em todo o estado.





"A violência sexual contra crianças e adolescentes deixa feridas profundas, que comprometem o desenvolvimento emocional e social das vítimas ao longo da vida. A retomada do Plano é um avanço no combate a essas violências e reforça o compromisso e cuidado da governadora Raquel Lyra com a pauta, na busca por garantir um estado mais seguro, onde os direitos fundamentais sejam respeitados efetivamente. Não se faz política pública sem planejamento. O plano é um guia de enfrentamento a esse problema tão sério", frisa a secretária da Criança e da Juventude, Yanne Teles.





O Governo destacou que a construção do Plano contou com a participação ativa da população e com a formação de grupos de trabalhos para a discussão da violência sexual em Pernambuco, identificando os desafios e formas de enfrentamento do problema. Escutas públicas foram realizadas no ano de 2024 nas quatro macrorregiões do estado, ouvindo e registrando as contribuições de crianças, adolescentes, famílias e profissionais do Sistema de Garantia de Direitos (SGD) para compor o documento.





"Entendemos que cada região possui suas particularidades. Acolhemos as propostas e poderemos trabalhar o documento com mais sensibilidade e entendimento sobre as diversidades de cada localidade", frisou a secretária.





Entre outras atribuições, o Plano Decenal de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes de Pernambuco visa executar um conjunto de ações com foco na prevenção, enfrentamento e erradicação da violência sexual contra crianças e adolescentes no estado, assegurando atendimento especializado e integrado às crianças, adolescentes e suas famílias em situação de violência sexual e promovendo formação e qualificação continuada aos profissionais que atuam com esse público. Foram coletadas 413 propostas que visam assegurar ações preventivas contra o abuso e/ou exploração sexual de crianças e adolescentes, fundamentadas pela educação, sensibilização e autodefesa, evitando a revitimização e garantindo a proteção integral das vítimas e testemunhas de violências.