ONG História Viva transforma vidas no Litoral Sul de Pernambuco com educação, inclusão e cidadania

/Foto: Divulgação

Desde 2003, a ONG História Viva tem sido um verdadeiro pilar de transformação social no Litoral Sul de Pernambuco. Sediada no município de Barreiros, a instituição dedica-se à promoção da cidadania e da dignidade humana, com ações voltadas a crianças, adolescentes, jovens, idosos e pessoas com deficiência em situação de vulnerabilidade social.





Inspirada pela pedagogia freiriana, a metodologia da História Viva aposta no diálogo, na escuta ativa e no protagonismo dos participantes. Por meio de oficinas socioeducativas, cursos, seminários e vivências culturais, a ONG desenvolve saberes e fortalece vínculos comunitários, impactando positivamente centenas de famílias da região.





Atualmente, dois projetos se destacam na atuação da entidade. Um deles é o Educação 4.0, que atende 350 estudantes da rede pública em Barreiros com aulas de informática, inglês, pré-vestibular e Libras. Financiado pelo Itaú Social, o projeto visa democratizar o acesso ao conhecimento digital, em sintonia com a Política Nacional de Educação Digital (Lei 14.533/2023).

“O projeto Educação 4.0 precisou de um novo espaço físico para funcionar, tamanha foi a adesão. Alugamos um anexo só para ele”, explica o gestor adjunto da ONG, Thyago Ramos Firmino, que também atua como professor voluntário nas áreas de tecnologia e matemática. “É um trabalho que a gente faz questão de manter, porque sabemos a diferença que faz na vida dessas pessoas.”





Outro destaque é o projeto Um Novo Olhar Especial à Diferença, que oferece atendimento pedagógico e atividades culturais para pessoas com deficiência intelectual e múltipla. Sem financiamento fixo, o projeto é viabilizado por meio de parcerias com a prefeitura, ONGs e doações de pessoas físicas e jurídicas. A iniciativa beneficia diretamente cerca de 40 pessoas, além de impactar suas famílias e a comunidade.





A trajetória da História Viva começou bem antes de sua formalização, com atividades de artes cênicas conduzidas pelo professor Charles Barreto dentro de escolas públicas. A proposta era estimular o pensamento crítico de jovens sobre temas como democracia, racismo, direitos humanos e desigualdades sociais.





“Foi através da arte que a instituição começou a despertar a consciência social e política dos alunos. Com o tempo, esse trabalho se expandiu para outras áreas, sempre mantendo o compromisso com a transformação social”, relata Thyago.





Entre os marcos históricos da ONG está a participação no programa Escola de Fábrica, do governo federal, que promoveu a qualificação de jovens para o setor sucroalcooleiro. Com atuação em diversas cidades da Mata Sul, a instituição capacitou dezenas de adolescentes e jovens para o mercado de trabalho.





Apesar das conquistas, a ONG enfrenta desafios constantes relacionados à escassez de recursos. “Nunca houve um trabalho sistemático de captação, o que limita a execução de projetos de maior porte”, afirma Thyago, que hoje também atua como assessor na Secretaria Municipal de Assistência Social. “Mas seguimos firmes, porque sabemos o quanto nossa atuação é necessária, especialmente diante da realidade de pobreza extrema que ainda marca muitas famílias.”