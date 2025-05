Motociclista morre ao colidir de frente com van que transportava pacientes para consulta médica

Pacientes seguiram viagem em outro veículo/Foto: Reprodução/PRF

Um motociclista morreu após colidir com uma van que transportava pacientes para realização de exame oftalmológico na manhã desta quinta-feira (17). O caso aconteceu no Km 33 da BR-424, em Venturosa, Agreste de Pernambuco.





A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que a colisão entre os veículos foi frontal e que a suspeita é de que a moto estava ultrapassando uma carreta, quando colidiu de frente com a van de Tratamento Fora do Domicílio (TFD).





O motorista da van não sofreu ferimentos e foi submetido ao teste do bafômetro, que apontou que ele não havia ingerido bebida alcóolica. Os pacientes que estavam no veículo haviam saído de Afogados da Ingazeira, no Sertão do Estado, e estavam indo para Garanhuns para realizar exames oftalmológicos. Eles continuaram a viagem em outro veículo e não foram atingidos.