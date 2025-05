Homem é preso suspeito de tentar imobilizar e abusar sexualmente de filha no Agreste

A vítima conseguiu escapar do abuso e denunciou o pai na delegacia de Lajedo

Suspeito foi levado parta a delegacia da cidade após ser localizado/Foto: Reprodução/Google Street View

Um homem foi preso em flagrante na tarde desta terça-feira (15), no município de Lajedo, no Agreste de Pernambuco, suspeito de ter estuprado a própria filha. Ele foi detido pela equipe da Delegacia de Lajedo, sob o comando do delegado Cledinaldo Menezes.





A vítima procurou as autoridades policiais para denunciar o pai após sofrer uma nova tentativa de abuso. Ela relatou que era molestada sexualmente pelo pai desde os 14 anos de idade. No episódio que motivou a denúncia, o pai teria tentado imobilizar a menina à força e apalpou suas partes íntimas. A jovem conseguiu escapar e buscou ajuda na delegacia.





Após a denúncia, os policiais localizaram o suspeito e o prenderam. O delegado Cledinaldo Meneses representou pela conversão da prisão em flagrante para prisão preventiva, com base na gravidade dos fatos e no histórico de violência. O homem foi encaminhado para a Delegacia Regional de Garanhuns, passou por audiência de custódia e foi levado para uma unidade prisional.