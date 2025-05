Homem morre após ser baleado no Recife e dirigir até delegacia para pedir socorro

/Foto: Reprodução/Google Street View

Um homem de 30 anos dirigiu até a Delegacia de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, para pedir ajuda após ter sido ferido com tiros de arma de fogo em via pública nesta quarta-feira (16).





A vítima deu entrada em uma unidade hospitalar após ser socorrida pela Equipe de Plantão da delegacia, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.





Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que a ocorrência foi registrada, por meio da Equipe de Força Tarefa de Homicídios na Capital, como homicídio consumado.





“As investigações foram iniciadas e seguem até elucidação do crime”, completou a corporação.