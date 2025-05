Estelionatário é preso após se passar por funcionário da Receita e dar golpe em pelo menos 17 pessoas

O homem de 51 anos atuava há pelo menos 10 anos, segundo informações repassadas pela Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), em coletiva realizada nesta quarta (16), na sede da corporação, no centro do Recife

/Divulgação/PCPE

















Um homem de 51 anos suspeito de praticar golpes contra no mínimo 17 pessoas do Grande Recife, passando-se por funcionário da Receita Federal, foi preso pela Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), na última segunda (14). Ele atuava há 10 anos.





Na ação policial que prendeu o homem foram cumpridos dois mandados de prisão em desfavor do suspeito. As informações foram repassadas pela PCPE nesta quarta (16), em coletiva realizada na sede da corporação, no centro do Recife.





Abordagem





O homem se dizia funcionário da Receita Federal, e afirmava que trabalhava em Suape, na região do litoral sul de Pernambuco. Ele oferecia, então, às vítimas, alguns materiais que eram supostamente “apreendidos” e vendidos a baixo custo em um leilão.





Não havia um grupo alvo prioritário, afirma a Polícia. Ele conseguia a confiança das vítimas, ofertava os produtos, e cobrava um valor adiantado. Os materiais eram diversos, como celulares, televisores e instrumentos musicais.





Só de uma das vítimas, ele adquiriu R$ 20 mil. O homem usava o nome verdadeiro nas abordagens, e na maioria das vezes, não recebia os valores em contas próprias, mas em algumas situações ele informou a própria chave pix.





Antecedentes





O homem respondia anteriormente a quatro processos criminais e um processo cível. Até o momento, foram 17 Boletins de Ocorrência registrados com as mesmas características dos golpes.

Ele morava em Candeias, na cidade de Jaboatão, no Grande Recife, e já havia sido preso pelos crimes de furto e apropriação indébita, além de estelionato.





“Ele estava foragido, então a Justiça não conseguia encontrar para citá-lo para que ele pudesse responder os processos. Então foi decretado um novo mandado de prisão em outro processo que ele respondeu”, disse a delegada adjunta da Delegacia de Boa Viagem, Millene Dinara.





Ainda segundo a Polícia, é importante estar alerta aos possíveis casos de golpe. “Alerta gente, para ninguém fazer pix antes”, comentou o delegado Mário Melo, da Delegacia de Boa Viagem.