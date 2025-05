Adolescente é flagrado com espingarda de chumbinho dentro de ônibus escolar

/Foto: Estevam Rafael/Secom PR

Um adolescente foi flagrado com uma espingarda de chumbinho dentro de um ônibus escolar na manhã desta terça-feira (15), no município de São João, no Agreste de Pernambuco. A Polícia Militar tomou conhecimento do caso ao receber uma denúncia através das redes sociais.





Policiais foram até a casa do jovem, que confirmou possuir a espingarda e disse que não tinha nenhuma arma de fogo na residência. O jovem confessou que estava com uma lata de bebida alcoólica na cintura quando estava no ônibus.





As autoridades questionaram o menino sobre a procedência da arma e ele alegou que adquiriu de um homem conhecido pelo apelido de “Careca”. Os policiais foram para a casa do homem apontado, que não estava no local. A irmã do suspeito confirmou que ele tinha entregado a espingarda de chumbinho ao adolescente e revelou que o homem possuía outra arma em casa, uma espingarda artesanal do tipo “soca-soca”, que foi entregue ao efetivo policial.





Após isso, o adolesente, a testemunha e as armas foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de São João, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis.





Entregar arma de fogo a um menor de idade é um crime previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). A pena pode ser de detenção de seis meses a dois anos, e multa.