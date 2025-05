Ataque de paramilitares no Sudão deixa 300 mortos

O conflito no Sudão já causou milhares de mortos, com uma estimativa de 150 mil vitimas fatais/foto: AFP

Trezentas pessoas foram mortas num ataque do grupo dos paramilitares Forças de Apoio Rápido (RSF, na sigla em inglês), na cidade de Al-Nuhood, no estado de Kordofan Ocidental, sudoeste do Sudão.

O Ministério das Relações Exteriores sudanês acusa os paramilitares de crimes contra a Humanidade e de cometer assassinatos com base na etnia.

Recentemente, o exército sudanês lançou uma operação que reconquistou bairros controlados pelas RSF na capital do país, apos ter expulsado os paramilitares das principais vilas e cidades do centro leste e do centro sul do Sudão. Desde o início da guerra no Sudão, em abril de 2023, o palácio presidencial e os edifícios governamentais, no centro de Cartum, entre outros prédios importantes, incluindo o aeroporto internacional, assim como várias zonas estratégicas da capital, estavam sob domínio das RSF.