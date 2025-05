Emirados Árabes querem aumentar investimentos no Brasil

Fundos árabes já investem mais de US$ 4,4 bilhões no Brasil em áreas além do petróleo. Parcerias em infraestrutura serão foco do país

Al Zeyoudi ainda ressaltou que o Brasil é o maior parceiro comercial dos Emirados Árabes na América Latina/Crédito: Melrish Studio / LIDE

Os Emirados Árabes sinalizaram interesse em aumentar os investimentos em parcerias no Brasil. O ministro do comércio exterior do país, Thani Bin Ahmed Al Zeyoudi, foi incisivo ao apontar o potencial em parcerias com empresários brasileiros.





“Compartilhamos US$ 4.4 bilhões em investimentos, além do petróleo”, disse, durante a abertura do Brazil Emirates Conference, em Dubai. O evento é promovido pelo Lide, organização de empresários fundada pelo ex-governador de São Paulo João Doria..





Al Zeyoudi ainda ressaltou que o Brasil é o maior parceiro comercial dos Emirados Árabes na América Latina, e o segundo maior de toda a América.