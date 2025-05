Conta de luz fica 3% mais cara para residências

/Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) aprovou nesta terça-feira (29) a nova tarifa para a Companhia Energética de Pernambuco (Neoenergia Pernambuco), atingindo cerca de quatro milhões de residências e empresas. Para residências, o reajuste é de 2,85%. Ou seja, considerando que a conta de luz mensal é R$350, com o reajuste, ela passa a custar R$359,98.





Já para consumidores que pagam a conta direto à distribuidora de energia, o reajuste varia conforme a tensão elétrica utilizada. A baixa tensão média, que inclui, por exemplo, escolas e pequenos comércios, terá a tarifa aumentada em 3%. Neste caso, uma fatura no valor de R$1.100, passará a custar R$1.133. No sentido contrário, a tarifa para grandes estabelecimentos, como shoppings, que utilizam alta tensão, diminuiu em 7,10%. Todos os novos valores já começaram a valer nesta terça-feira.





Além disso, o reajuste vai se somar com a bandeira amarela, que tem custo extra na conta de luz de R$1,885 a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos. Essa taxa começa a valer a partir de maio.





A Revisão Tarifária Periódica (RTP), que já está valendo, é prevista nos contratos de concessão de serviços à empresas privadas e realizada periodicamente pela diretoria colegiada da ANEEL. Em Pernambuco, a questão foi discutida com a população por meio da consulta pública 004/2025, em 12 de março, na capital.





Para definir a tarifa, são considerados o custo da distribuição, metas de qualidade e de perdas de energia e o fator X - mecanismo de ajuste que repassa os ganhos de produtividade das distribuidoras para consumidores.

Veja como economizar

Douglas Travassos, analista de assistência energética da Neoenergia, explica que os maiores “vilões” da conta de energia, ou seja, os equipamentos que mais consomem, são o chuveiro elétrico, a geladeira, o ar-condicionado e a máquina de lavar. A primeira dica é, na hora de comprar novos eletrodomésticos, preferir aqueles com selo do Programa Nacional de Conservação da Energia Elétrica (Procel) - na cor vermelha, que identifica produtos com maior desempenho e, portanto, menor gasto de energia elétrica.





Os consumidores podem diminuir os gastos com a conta a partir do uso eficiente dos equipamentos. “Manter o chuveiro elétrico no modo verão, onde a água sai morna, economiza até 30% em relação ao modo inverno. Banhos mais rápidos também ajudam. Já com relação à geladeira, é importante mantê-la ao menos 10 cm afastada da parede, evitar abrir desnecessariamente ou deixá-la aberta por muito tempo. A geladeira também deve ficar longe de fontes de calor, como o fogão. O ideal é não posicionar um ao lado do outro”, enfatiza.





Com relação ao ar-condicionado, o ideal é optar por modelos inverter split, que economizam até 60% de energia. “O ar-condicionado precisa ficar na temperatura entre 23 e 25 graus, com todas as portas e janelas fechadas e, se possível, programar seu auto desligamento após resfriar o ambiente”, enumera Travassos. Já a dica na hora de usar a máquina de lavar, é sempre usá-la na capacidade máxima. “Juntar o máximo de roupas possível, e lavar de uma vez”, diz.





Outras dicas são optar por lâmpadas de tecnologia LED e mantê-las desligadas quando não estiver no espaço. A neoenergia conta também com “Programa Vale Luz”, no qual o cliente pode obter desconto na fatura através do acúmulo de resíduos, como óleo de cozinha e garrafas pet, entregues em pontos. A pessoa pesa o que trouxe, e recebe um desconto proporcional. “Esse projeto tem ajudado pessoas da região metropolitana, principalmente as pessoas mais carentes. Uma cidadã do Alto Zé Bonifácio, em Casa Amarela, não paga uma conta faz oito anos, porque ela consegue zerar com resíduo todos os meses a fatura dela. Então, vinha em torno de R$270 a conta dela, R$250, e vem zerada”, explica Douglas.