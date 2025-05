Haddad defende aproximação de Brasil e EUA: ''Faremos isso com Trump''

O ministro Fernando Haddad ressaltou que o Brasil defende o multilateralismo e mantém "parcerias consolidadas" com diversas nações

/Foto: Vinícius Schmidt/Metrópoles

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, revelou, nesta segunda-feira (5/5), que o Brasil tem interesse em se “aproximar mais” dos Estados Unidos. Segundo ele, o governo federal continuará estreitando laços com a gestão do presidente dos EUA, Donald Trump.

“Temos o interesse em nos aproximar mais dos Estados Unidos. Fizemos isso na administração [de Joe] Biden, faremos isso na administração Trump. Há complementaridades importantes entre nossas economias que podem ser exploradas e devem ser exploradas”, disse o ministro durante painel “Uma conversa com o Ministro da Fazenda do Brasil”, na 28ª Conferência Global do Instituto Milken, em Los Angeles, na Califórnia.

Vale lembrar que o governo de Donald Trump vem impondo uma série de taxas contra outros países, incluindo o Brasil. O presidente dos EUA começou a pôr em prática medidas mais protecionistas, com o objetivo de proteger a economia norte-americana.

