Suspeito de matar estudante da USP na zona leste de SP é encontrado morto

O corpo da estudante Bruna Oliveira da Silva, de 28 anos, estava em um estacionamento. A polícia contou com o auxílio de Inteligência Artificial para fazer o reconhecimento do suspeito

/Foto: Polícia Civil/SP

O suspeito de envolvimento na morte da estudante Bruna Oliveira da Silva, de 28 anos, Esteliano Madureira, de 43 anos, foi encontrado morto na noite da quarta-feira, 23, na Avenida Morumbi, zona sul da capital paulista, de acordo com informações da Polícia Civil, por meio da Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP).

Conforme a SSP, na ocasião, policiais do Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa - Polícia Civil de São Paulo (DHPP), em diligências para esclarecer o homicídio da jovem, na região de Itaquera, zona leste da cidade, atuavam para localizar o criminoso, após a Justiça acatar ao pedido de busca e apreensão e de prisão temporária contra o suspeito.

"As buscas eram realizadas pelas equipes do departamento de homicídios quando o corpo do autor foi encontrado", disse a SSP.

Na residência do criminoso foram apreendidos diversos objetos, entre eles estavam peças íntimas, que foram encaminhadas para perícia.

Imagens de câmeras de segurança mostraram o momento em que um suspeito se aproximou e atacou a estudante da Universidade de São Paulo (USP). A Polícia Civil de São Paulo afirmou na quarta-feira que havia identificado o homem.

Bruna foi morta no último dia 13 de abril enquanto caminhava para casa, na saída no terminal de ônibus da estação de metrô Corinthians-Itaquera, após retornar da residência do namorado no Butantã.

A partir dos registros das câmeras de segurança, a polícia produziu uma imagem com auxílio de inteligência artificial (IA). Essa imagem permitiu, segundo os investigadores, a criação de uma foto e a identificação do suspeito.

Na quinta-feira passada, 17, o corpo de Bruna foi encontrado em um estacionamento na Avenida Miguel Ignácio Curi, região da Vila Carmosina, zona leste de São Paulo. O corpo estava seminu, com sinais de violência.