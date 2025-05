Saiba motivação de mulher que envenenou ovo de Páscoa e matou criança

/Foto: Reprodução

A Polícia Civil do Maranhão (PCMA) prendeu Jordélia Matos Araújo, de 36 anos, na tarde de quinta-feira (17), em um ônibus interurbano na cidade de Santa Inês (MA). Ela é a princiipal suspeita de envenenar um ovo de Páscoa e enviá-lo a uma família em Imperatriz. Uma criança de 7 anos morreu após comer o doce e sua mãe e irmã estão internadas. De acordo com o secretário de Segurança do Maranhão, Maurício Martins, a motivação do crime provavelmente foi ciúmes e vingança.





O que está acontecendo?





A Polícia Civil do Maranhão está investigando o caso de uma criança de 7 anos que morreu após comer um ovo de Páscoa. Além dela, a irmã e a mãe também consumiram o doce e estão internadas. O caso ocorreu em Imperatriz, na região sudoeste do Maranhão, e a principal suspeita pelo envenenamento foi presa. A mãe, Mirian Lira, de 36 anos, e a filha, Evelyn Fernanda, de 14, seguem internadas na UTI do Hospital Municipal de Imperatriz.

A Polícia Civil do Maranhão prendeu, nessa quinta-feira (17/4), a principal suspeita de envenenar a família em Imperatriz (MA), Jordélia Pereira Barbosa.

Conforme o depoimento do pai da criança, que é separado da mãe, o ovo chegou à casa da família entregue por um motoboy, como um presente, na noite de quarta-feira (16/4). O doce veio acompanhado de um bilhete escrito: “Com amor, para Miriam Lira. Feliz Páscoa”.

Segundo a Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP-MA), a mulher, de 36 anos, foi localizada por agentes da Delegacia Regional de Santa Inês em um ônibus interurbano, enquanto tentava deixar a cidade onde reside. Ela foi identificada como ex-namorada do atual companheiro de uma das vítimas.





De acordo com o secretário de segurança, até o momento, os indícios do crime apontam para “vingança” e “ciúme”. “Tendo em vista que o ex-marido da autora é o atual companheiro ou atual namorado da vítima, que foi envenenada juntamente com seus dois filhos”, contou Maurício ao G1.