Polícia identifica suspeito de matar estudante da USP

Polícia Civil realiza diligências para localizar e prender o único suspeito identificado de ter matado a estudante da USP/foto: Facebook/Reprodução

A Polícia Civil identificou um suspeito de ter matado a estudante da Universidade de São Paulo (USP) Bruna Oliveira da Silva, de 28 anos, encontrada morta na última quinta-feira (17/4), na zona leste da capital paulista.

A informação foi confirmada pela Secretaria da Segurança Pública (SSP) nesta terça-feira (22/4). Segundo a pasta, o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHHP) realiza diligências para localizar e prender o suspeito.

Anteriormente, a diretora do departamento, Ivalda Aleixo, contou que familiares, amigos e o ex-namorado de Bruna prestaram depoimento, como parte de um procedimento padrão da polícia. “Essas pessoas foram ouvidas antes do encontro do corpo dela, na fase da investigação de pessoa desaparecida, em que, por lei, somos obrigados a instaurar um procedimento de averiguação”, explicou.

