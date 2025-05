Cachorra é adotada após abandono em via pública e tutora é investigada

O animal tentou alcançar a tutora ao ser abandonado/foto: Reprodução/Redes sociais

A cachorra que foi abandonada por uma mulher que estava em uma moto em Barra Velha, em Santa Catarina, foi resgatada e será adotada. Ela foi encontrada no dia seguinte ao abandono e deve ser adotado pela família que cuidou da cadela após ela ser localizada na rua. Em vídeo que circulam pelas redes sociais, é possível ver que o animal tentou alcançar a tutora ao ser abandonado.

A Fundação Municipal do Meio Ambiente informou que a cachorra passou pela primeira avaliação veterinária e não aparenta sinais de alguma doença. Ela se chama Julie, tem 15 anos e é da raça maltês. O animal foi abandonado na sexta-feira (11/4) e encontrado no sábado (12/4).

Veja o vídeo:

A Polícia Civil abriu um inquérito para apurar o crime de maus-tratos. A suspeita de abandonar a cachorra foi ouvida.

No Brasil, o abandono de animais é crime desde 1998, de acordo com a Lei Federal 9.605/98. Em 2020, com a aprovação da Lei Federal 14.064/20, teve-se o aumento da pena de maus-tratos com reclusão de dois a cinco anos, multa e proibição da guarda.

Segundo a Universidade de Brasília (UnB), os animais são seres sencientes, ou seja, capazes de sentir emoções como medo, tristeza e felicidade. Ao ser abandonado o animal entra em sofrimento psicológico e físico.

