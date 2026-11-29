O Exército de Israel anunciou, neste domingo (29), que a Promotoria Militar pedirá a pena de morte para um palestino acusado de ter matado um colono franco-israelense, na primeira aplicação de uma lei que permite essa medida.

No final de março, o Parlamento israelense aprovou uma lei que estabelece "a pena de morte para terroristas", concebida para ser aplicada exclusivamente a palestinos condenados por ataques letais contra israelenses.

O texto estabelece que toda pessoa que "cause intencionalmente a morte de outra, com o objetivo de prejudicar um cidadão ou residente israelense e com a intenção de pôr fim à existência do Estado de Israel, será condenada à morte ou à prisão perpétua".

Em um comunicado, o Exército informou à família de Netanel Choukroun, morto a tiros em meados de setembro, no centro da Cisjordânia, que a Promotoria Militar apresentará, na segunda-feira, uma denúncia com base nessa nova lei.

O comunicado destacou que "trata-se da primeira acusação apresentada" em Israel desde a entrada em vigor desta norma, impulsionada especialmente pelo então ministro da Segurança Nacional, Itamar Ben Gvir, uma figura da extrema direita.

Ben Gvir celebrou uma "etapa histórica" e afirmou, em um vídeo divulgado no Telegram, que "todo terrorista que causar dano será executado".

Ele também publicou, no X, uma montagem fotográfica na qual aparece sorrindo ao lado de uma forca.

Choukroun morreu no dia 20 de setembro, perto do assentamento de Neve Tzuf, no centro da Cisjordânia ocupada, na véspera da festividade judaica do Yom Kipur, após ser atacado por um homem armado.

As autoridades israelenses detiveram um suspeito, Qadri Samara, que, segundo o Exército, confessou os fatos durante o interrogatório e declarou que queria "morrer como mártir".