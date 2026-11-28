Uma onda de temporais severos atingiu diversas regiões dos Estados Unidos durante o feriadão de Ação de Graças, celebrado na quinta-feira (26), que causou inundações, ventos intensos, nevascas, interrupções no fornecimento de energia elétrica e graves problemas no transporte. O mau tempo obrigou autoridades estaduais e municipais a adotarem medidas emergenciais para proteger a população, enquanto milhares de famílias tiveram de modificar seus planos de viagem e cancelar encontros e comemorações tradicionais do feriado.

O Serviço Nacional de Meteorologia dos EUA declarou que dois grandes sistemas de tempestade simultâneos atingem as costas Leste e Oeste, além de fortes nevascas no Meio-Oeste, provocando condições de viagem perigosas, enchentes costeiras graves e rajadas de vento com a força de um furacão. A agência destacou que se trata de um dos eventos climáticos mais intensos registrados na Costa Leste para esta época desde 1971, mantendo múltiplos alertas ativos para o retorno dos viajantes ao longo do fim de semana.

As autoridades norte-americanas recomendaram que os moradores evitem deslocamentos desnecessários e acompanhem os comunicados dos serviços meteorológicos e da Defesa Civil.

Na Costa Leste, os estados de Nova Jersey e Nova York estiveram entre os mais afetados. Nova Jersey decretou estado de emergência em todo o território, enquanto áreas de Nova York, incluindo a cidade de NY e Long Island, também receberam a mesma classificação. Um dos acontecimentos mais emblemáticos foi o adiamento do tradicional desfile de Ação de Graças da loja Macy's, em Nova York. Pela primeira vez em sua história centenária, o evento precisou ser transferido devido às condições meteorológicas. A apresentação foi remarcada para este sábado (28). Em algumas localidades de Nova Jersey, o volume de água chegou a provocar situações comparáveis às registradas durante a passagem do furacão Sandy, em 2012. Equipes de emergência precisaram resgatar motoristas que ficaram presos em veículos cercados pelas águas.

A intensidade dos temporais gerou situações particularmente perigosas no litoral do Atlântico. Comunidades costeiras da Carolina do Norte, Virgínia, Maryland e Nova Jersey enfrentaram alagamentos, elevação do nível do mar e inundações devido a combinação de chuvas torrenciais e marés excepcionalmente altas. Os ventos também causaram estragos significativos e rajadas superiores a 100 quilômetros por hora derrubaram árvores, danificaram construções e romperam redes de distribuição de energia elétrica.

Segundo a agência de notícias Associated Press, mais de 900 mil residências e estabelecimentos comerciais ficaram sem eletricidade durante o auge da tempestade. O transporte aéreo também sofreu consequências e mais de 2.200 voos registraram atrasos e pelo menos 400 foram cancelados, segundo dados da FlightAware divulgados pela imprensa norte-americana.

Na Filadélfia, o clássico desfile de Thanksgiving teve que ser retirado das ruas e substituído por uma transmissão alternativa pela televisão. No Centro-Oeste, a situação foi igualmente preocupante. Estados como Missouri e Illinois enfrentaram fortes nevascas, com acúmulo de neve de até aproximadamente 35 centímetros em algumas localidades do Missouri. O teto de uma arena de patinação no gelo chegou a desabar na cidade de Wentzville.

Na Costa Oeste, a Califórnia registrou danos provocados por ventos fortes e marés excepcionalmente elevadas. Parte do píer de Pacifica foi destruída pela força das ondas, enquanto autoridades emitiram alertas de evacuação para comunidades litorâneas.

Apesar da quinta-feira (26) ter concentrado os piores efeitos do fenômeno, os riscos de alagamentos e interrupções no fornecimento de energia continuam.