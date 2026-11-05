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EUROPA

Voo Dublin-Roma é desviado para a França após alerta de bomba

Alguns voos comerciais na Europa foram alvos, na terça-feira, de advertências falsas de bomba, segundo as autoridades dos países afetados

AFP

Publicado: 05/11/2026 às 07:17

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Avião da companhia irlandesa Aer Lingus/Divulgação

Avião da companhia irlandesa Aer Lingus (Divulgação)

Um alerta de bomba obrigou a desviar para a França um avião comercial A320 que fazia a rota entre Dublin e Roma, anunciaram as autoridades nesta quinta-feira (5).

Alguns voos comerciais na Europa foram alvos, na terça-feira, de advertências falsas de bomba, segundo as autoridades dos países afetados.

O gabinete do primeiro-ministro francês, Sébastien Lecornu, não revelou detalhes sobre a veracidade do último alerta, mas informou que o avião foi desviado para a base de Évreux, a 170 quilômetros ao oeste de Paris.

"O avião está sendo desviado e escoltado para a base de Évreux", informou à AFP a Aeronáutica, que enviou a "guarda operacional" para interceptá-lo.

Segundo o site Flightradar, que rastreia em tempo real os aviões em voo, o voo afetado é um avião da companhia irlandesa Aer Lingus.

avião , bomba , França
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