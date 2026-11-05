Voo Dublin-Roma é desviado para a França após alerta de bomba
Alguns voos comerciais na Europa foram alvos, na terça-feira, de advertências falsas de bomba, segundo as autoridades dos países afetados
Publicado: 05/11/2026 às 07:17
Avião da companhia irlandesa Aer Lingus (Divulgação)
Um alerta de bomba obrigou a desviar para a França um avião comercial A320 que fazia a rota entre Dublin e Roma, anunciaram as autoridades nesta quinta-feira (5).
Alguns voos comerciais na Europa foram alvos, na terça-feira, de advertências falsas de bomba, segundo as autoridades dos países afetados.
O gabinete do primeiro-ministro francês, Sébastien Lecornu, não revelou detalhes sobre a veracidade do último alerta, mas informou que o avião foi desviado para a base de Évreux, a 170 quilômetros ao oeste de Paris.
"O avião está sendo desviado e escoltado para a base de Évreux", informou à AFP a Aeronáutica, que enviou a "guarda operacional" para interceptá-lo.
Segundo o site Flightradar, que rastreia em tempo real os aviões em voo, o voo afetado é um avião da companhia irlandesa Aer Lingus.