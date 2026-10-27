Tetsuya Chiba, lenda do mangá japonês, morre aos 87 anos

Obras de Chiba costumavam narrar histórias sobre o crescimento físico e mental de jovens atletas em diversos esportes

Tetsuya Chiba (JIJI PRESS/JIJI PRESS/AFP)

Tetsuya Chiba, um titã do mangá japonês mais conhecido pela lendária série de boxe "Ashita no Joe", faleceu aos 87 anos, informou sua editora nesta terça-feira.

As obras de Chiba costumavam narrar histórias sobre o crescimento físico e mental de jovens atletas em diversos esportes, como golfe, boxe e a arte marcial kendo, ao mesmo tempo em que retratavam a pobreza, o desespero, a alegria e o otimismo da vida cotidiana no Japão do pós-guerra.

"Ashita no Joe", publicada entre os anos 1960 e 1970, apresentava um jovem problemático que aprende a lutar boxe em um centro de detenção juvenil e avança no circuito profissional até enfrentar rivalidades épicas.

A série se tornou um fenômeno cultural.

A obra deu origem a séries de anime, filmes, jogos eletrônicos, comerciais e produções teatrais de grande popularidade.

Chiba, com uma carreira de sete décadas, também deu aulas em universidades, presidiu a Associação Japonesa de Desenhistas e recebeu vários prêmios culturais, entre eles a prestigiosa Ordem da Cultura do Japão.

"Incontáveis artistas de mangá iniciantes levaram muito a sério as palavras do mestre Chiba ao trilhar o caminho rumo ao profissionalismo, e muitos deles seguem em atividade até hoje", afirmou a editora Kodansha em um comunicado, ao informar que ele faleceu em 22 de outubro.