Louvre e outros museus de Paris fecham no sábado por temor de novos confrontos

No último sábado (17), manifestações em Paris terminaram em cenas de violência com incêndios, vitrines destruídas, saques a lojas e confrontos entre manifestantes e policiais

Visitantes fazem fila em frente à Pirâmide do Louvre, projetada pelo arquiteto sino-americano Ieoh Ming Pei, com o Museu do Louvre ao fundo, em Paris, em 22 de outubro de 2025. ( AFP)

O Museu do Louvre e outras instituições culturais de Paris ficarão fechados no sábado, 24, por receio de novos episódios de violência durante protestos previstos para a capital francesa. Segundo o Ministério da Cultura da França, os museus d'Orsay e Picasso também suspenderão as atividades.

Em comunicado, o ministério afirmou que pediu às instituições sob sua responsabilidade que adotem as medidas necessárias para garantir a segurança dos visitantes e funcionários além de proteger as obras de arte.

No último sábado, manifestações terminaram em cenas de violência com incêndios, vitrines destruídas, saques a lojas e confrontos entre manifestantes e policiais.

A expectativa é que o protesto previsto para o sábado, 24, reúna um número maior de pessoas.

Art Basel Paris

A tensão também levou ao cancelamento da programação de fim de semana da Art Basel Paris, uma das mais prestigiadas feiras de arte contemporânea do mundo.

O evento, realizado no Grand Palais, reúne 211 galerias internacionais e abriu as portas ao público nesta sexta-feira, 23, após dois dias de visitas restritas a convidados.

Os organizadores anunciaram na quinta-feira, 22, que a feira não funcionaria durante o fim de semana diante do risco de distúrbios.

Em comunicado, afirmaram que a decisão foi tomada para preservar a segurança de todos os envolvidos e que os compradores de ingressos para sábado e domingo seriam contatados.

O cancelamento ocorreu no mesmo dia em que uma manifestação em Paris terminou pacificamente. Ainda assim, a possibilidade de novos confrontos levou os organizadores a manter a suspensão das atividades.