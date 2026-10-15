Médicos do Papa Leão 14 afirmam que radiografia mostra 'boa recuperação' do pulmão
Radiografia do tórax de Leão 14 mostra "uma boa recuperação do pulmão operado", dois dias após uma cirurgia para remover um tumor cancerígeno
Publicado: 15/10/2026 às 09:49
Papa Leão XIV ( Alberto PIZZOLI / AFP)
Os médicos do papa Leão 14 afirmaram nesta quinta-feira (15) que uma radiografia do tórax mostra "uma boa recuperação do pulmão operado", dois dias após uma cirurgia para remover um tumor cancerígeno.
"Esta manhã, o Santo Padre foi submetido a exames de controle de rotina, cujos resultados foram normais", afirmaram os médicos, Luigi Carbone e Stefano Margaritora. A recuperação "avança de acordo com o previsto", acrescentaram em uma nota divulgada pelo Vaticano.