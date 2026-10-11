Zelensky, surpreendido por anúncio de Trump, aceita trégua energética com a Rússia

Presidente ucraniano declarou que foi surpreendido com o anúncio de Donald Trump sobre um "cessar-fogo energético" entre Ucrânia e Rússia

Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia (Nicolas Tucat/AFP)

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, declarou neste domingo (11) ao portal Axios que foi surpreendido com o anúncio de seu homólogo americano Donald Trump sobre um "cessar-fogo energético" entre Ucrânia e Rússia, mas afirmou que está disposto a aceitá-lo se Moscou fizer o mesmo.

"O anúncio da trégua foi uma novidade para mim. Mas se os russos aceitarem um cessar-fogo energético, a Ucrânia concordará. Se o presidente Trump negociou com (o presidente russo Vladimir) Putin, por favor, nos digam quando o cessar-fogo entra em vigor. Estamos preparados e vamos aceitar", afirmou Zelensky, segundo o jornalista Barak Ravid, do Axios, que publicou as declarações na rede social X.