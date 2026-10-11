Trump anuncia trégua energética imediata entre Rússia e Ucrânia

Segundo Donald Trump, ambas as partes concordaram com a medida. Moscou e Kiev ainda não se pronunciaram

Donald Trump, presidente dos EUA (KENT NISHIMURA/AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste domingo, 11, em sua rede social Truth Social, que entrou em vigor um "cessar-fogo energético" imediato na guerra entre Rússia e Ucrânia, declarando que ambas as partes concordaram com a medida. Moscou e Kiev ainda não se pronunciaram.

"Com efeito imediato, há um cessar-fogo energético na Guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Ambas as partes concordaram. Não o quebrem! Obrigado pela atenção a este assunto", escreveu Trump na publicação.

O anúncio do presidente norte-americano ocorre após o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, ter declarado mais cedo no domingo que estaria pronto para interromper os ataques de drones contra refinarias de petróleo russas, desde que Moscou parasse de atingir a infraestrutura de energia ucraniana.

A manifestação de Zelensky respondeu a declarações de Trump feitas no sábado, quando o líder norte-americano sugeriu que a Ucrânia deveria substituir seu presidente por não ter feito acordos para encerrar o conflito e atribuiu a ele a responsabilidade pelos elevados preços do diesel nos EUA.

Na sexta-feira, Trump havia firmado um acordo com o presidente russo, Vladimir Putin, para a compra de diesel da Rússia como forma de conter os preços dos combustíveis antes das eleições de meio de mandato no país.