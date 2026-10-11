Kiev reage a pedido de Trump por novo presidente ucraniano e reforça ataques a 'Google russo'

Presidente ucraniano, Volodmir Zelenski afirmou que somente a Rússia é responsável pela guerra em seu País

Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia (Nicolas Tucat/AFP)

O presidente ucraniano, Volodmir Zelenski, afirmou neste domingo 11, que somente a Rússia é responsável pela guerra em seu País. Ele disse que a Ucrânia suspenderá os ataques às refinarias de petróleo russas se Moscou parar de atacar a rede elétrica ucraniana, após o presidente dos EUA, Donald Trump, culpá-lo pelos altos preços do diesel e afirmar que é hora de a Ucrânia ter um novo líder.

A troca de acusações ocorreu enquanto Kiev intensificava sua campanha contra infraestruturas no interior da Rússia, com um ataque de drones no domingo que paralisou um centro de dados operado pela gigante russa de tecnologia Yandex, o terceiro ataque às instalações da empresa em quatro dias.

"A Ucrânia estará pronta para parar de atacar as refinarias de petróleo russas se a Rússia parar de atacar nossa infraestrutura energética", escreveu Zelenski no X. "É possível interromper os ataques à infraestrutura energética já hoje, mas Putin não quer fazê-lo", disse ele, acrescentando que qualquer arrefecimento deve ser recíproco e respaldado por garantias reais.

O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andrii Sybiha, rebateu os comentários de Trump, escrevendo no X no final da noite de sábado que Zelenski estava liderando o País em uma guerra por sua independência. "Ele tem o apoio do povo ucraniano e eles têm o direito de decidir. Declarações vindas do exterior apenas confirmam que ele está fazendo bem o seu trabalho", escreveu Sybiha.

Trump afirmou no sábado que era hora de a Ucrânia ter um novo presidente , sugerindo que Zelenski não fez o suficiente para acabar com a guerra e culpando-o pelos altos preços do diesel nos EUA. "Sugiro que eles encontrem um novo líder que consiga fechar acordos, porque ele poderia ter fechado muitos acordos e, por algum motivo, nunca faz isso", disse Trump.

O presidente dos EUA, que na sexta-feira fechou um acordo com Vladimir Putin para comprar diesel da Rússia numa tentativa de lidar com os altos preços dos combustíveis antes das eleições de meio de mandato nos EUA, vem pressionando Zelenski há semanas para que suspenda os ataques à infraestrutura energética russa.

Ele tentou atribuir a culpa pelos preços recordes do diesel nos EUA à Ucrânia, em vez da guerra liderada pelos EUA no Irã, que elevou os preços mundiais da energia. Autoridades ucranianas e europeias reagiram ao acordo sobre o diesel com consternação, afirmando que ele ajudará a financiar o esforço de guerra da Rússia.

Ucrânia ataca centro de dados

Um ataque com drones ucranianos paralisou um centro de dados operado pela gigante russa de tecnologia Yandex, informou a empresa neste domingo. Foi o terceiro ataque às instalações da companhia em quatro dias, enquanto Kiev amplia sua campanha contra infraestruturas no interior da Rússia.

O ataque ao centro de dados na região de Vladimir, a leste de Moscou, causou interrupções em todos os serviços da Yandex, deixando usuários em dezenas de cidades russas, bem como no Cazaquistão, Bielorrússia e Armênia, sem poder solicitar táxis ou acessar serviços bancários, segundo a agência de notícias independente russa Astra.

Rússia e Ucrânia estão envolvidas em uma guerra aérea de longo alcance, enquanto seus exércitos permanecem praticamente paralisados na linha de frente, mais de quatro anos e meio após a invasão em grande escala de Moscou. Os ataques ucranianos seguem os ataques russos a centros de dados na Ucrânia.

"Como resultado do ataque com drones, a infraestrutura do data center da Yandex em Vladimir foi danificada. As operações no data center foram completamente interrompidas. Não houve feridos", informou o canal do Telegram da Yandex Cloud, que fornece atualizações operacionais sobre a disponibilidade do serviço.

Na quinta-feira, um ataque com drones deixou um centro de dados da Yandex offline na região de Ryazan, a sudeste de Moscou. Um dia depois, drones ucranianos atingiram o principal centro de dados da empresa na região de Kaluga, a sudoeste de Moscou, deixando-o parcialmente inoperante, informou a Yandex.

A Yandex, frequentemente descrita como o Google da Rússia, opera o mecanismo de busca mais popular do País e uma ampla gama de serviços digitais, além de estar fortemente envolvida no desenvolvimento da inteligência artificial na Rússia.

Mortes em bombardeio

Em outro local, Zelenski disse que as operações de busca e resgate terminaram na cidade de Zaporizhzhia, no sul do País, após um bombardeio russo no sábado, afirmou Ivan Fedorov, ex-chefe regional e co-presidente do conselho regional de defesa no domingo.

Zelenski afirmou que 23 pessoas morreram no ataque, incluindo quatro crianças. Mais de 30 pessoas ficaram feridas, disse Fedorov, e oito delas permanecem hospitalizadas.

Um homem foi morto e duas mulheres ficaram feridas em um ataque de drone ucraniano na região fronteiriça de Bryansk, na Rússia, disseram autoridades locais neste domingo.

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