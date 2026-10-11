Papa Leão 14 anuncia cirurgia para remover nódulo no pulmão

Leão, de 71 anos, disse que o tumor foi detectado "em um estágio muito inicial" e que está "bem localizado"

Papa Leão 14 retira-se após seu discurso durante um encontro intitulado "Nas Raízes da Europa: Pela Paz e pela Unidade", no Centro de Conferências Robert Schuman, em Metz (BENOIT TESSIER/POOL/AFP)

O Papa Leão 14 anunciou neste domingo, 11, que passará por uma cirurgia para remover um nódulo no pulmão. "Os médicos consideram oportuno operar e, seguindo seus conselhos, decidi submeter-me a uma cirurgia para retirá-lo", afirmou o pontífice ao término da oração do Ângelus na Praça de São Pedro, no Vaticano.

Leão, de 71 anos, disse que o tumor foi detectado "em um estágio muito inicial" e que está "bem localizado". Ele afirmou que a cirurgia está agendada para os próximos dias. Um porta-voz do Vaticano afirmou à AFP que o papa será operado nos primeiros dias da próxima semana e deve permanecer hospitalizado por "“aproximadamente uma semana". A cirurgia deve acontecer no Hospital Universitário Agostino Gemelli, em Roma, que tradicionalmente atende os pontífices.

O papa americano não possui histórico de problemas de saúde e é conhecido por ser fisicamente ativo, com partidas semanais de tênis e treinos de natação no retiro papal de verão em Castel Gandolfo.

Ele tem uma grande viagem planejada de 6 a 17 de novembro para Uruguai, Argentina e Peru. Ainda não está claro se a cirurgia e a recuperação afetarão o itinerário. (Com informações da agências internacionais)