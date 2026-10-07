Nobel de Química premia processo que facilita fabricação de fármacos

Henri Kagan e Kenso Soai receberam o Prêmio Nobel de Química por suas pesquisas sobre um processo de catálise assimétrica fundamental para o desenvolvimento de fármacos

Ganhadores do Prêmio Nobel Henri Kagan, da França, e Kenso Soai, do Japão, exibidos em uma tela (JONATHAN NACKSTRAND/AFP)

O francês Henri Kagan e o japonês Kenso Soai receberam, nesta quarta-feira (7), o Prêmio Nobel de Química por suas pesquisas sobre um processo de catálise assimétrica fundamental para o desenvolvimento de fármacos.

"Suas descobertas desempenharam um papel determinante para os químicos que projetam reações destinadas à fabricação de produtos farmacêuticos", afirmou o comitê do Nobel em um comunicado.