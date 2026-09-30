Irã recebe resposta oficial dos Estados Unidos à proposta para acabar com a guerra

Há alguns dias, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, rejeitou a proposta iraniana, mas Teerã seguia aguardando uma resposta oficial por meio do Catar

Teerã, capital do Irã. (AFP)

As autoridades iranianas afirmaram nesta quarta-feira (30) que receberam uma resposta formal dos Estados Unidos à sua proposta para acabar com o conflito no Oriente Médio, informou a imprensa estatal, que não revelou o conteúdo.

"Na reunião do conselho de ministros celebrada hoje, o ministro das Relações Exteriores, Abbas Araghchi, apresentou a proposta da parte americana ao presidente Massoud Pezeshkian", declarou à agência oficial Irna a porta-voz do governo, Fatemeh Mohajerani.

Há alguns dias, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, rejeitou a proposta iraniana, mas Teerã seguia aguardando uma resposta oficial por meio do Catar, que atua como mediador.