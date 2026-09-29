Irã afirma que aguarda resposta dos Estados Unidos sobre plano para reabrir Ormuz

Quase 20% do petróleo e do gás natural liquefeito do mundo trafegavam por Ormuz antes da guerra

Estreito de Ormuz (Foto: SAHAR AL ATTAR / AFP)

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, disse que aguarda nesta terça-feira (29) uma resposta dos Estados Unidos à proposta de seu país para a reabertura do estratégico Estreito de Ormuz, informou a imprensa estatal.

Os intermediários do Catar "apresentaram ideias e nós as discutimos; eles pretendem apresentar mais uma vez o assunto à parte americana, e depois nos comunicarão a resposta definitiva" de Washington, declarou Araqchi na segunda-feira.

O chefe da diplomacia iraniana, que está em Nova York para a Assembleia Geral da ONU, afirmou que "os cataris esperam que isto seja resolvido até amanhã (terça-feira)".

"A abordagem atual se concentra exclusivamente no Estreito de Ormuz. A reabertura do estreito depende do cumprimento de certas condições que comunicamos à outra parte", acrescentou.

A via marítima, fundamental para o trânsito mundial de combustíveis, está no centro do conflito entre Washington e Teerã, que começou com os ataques americanos e israelenses contra o Irã no fim de fevereiro.

Quase 20% do petróleo e do gás natural liquefeito do mundo trafegavam por Ormuz antes da guerra.

Teerã impôs um bloqueio sobre Ormuz após o começo das hostilidades, o que levou Washington a responder com um bloqueio aos portos iranianos.

Na semana passada, Araghchi e os enviados americanos Steve Witkoff e Jared Kushner participaram de conversações, mas com resultados limitados.

Entre as condições prévias para acabar com o bloqueio de Ormuz, o Irã exige um cessar-fogo de sete dias em todo o Oriente Médio e o desbloqueio de seus ativos congelados no exterior.