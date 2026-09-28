Irã nega retomada das negociações com os Estados Unidos

Irã afirmou ter apresentado sete condições para encerrar a guerra e reabrir o Estreito de Ormuz

Bandeira do Irã perto da Torre Milad, parte do Centro Internacional de Comércio e Convenções de Teerã (ATTA KENARE/AFP)

A agência de notícias oficial iraniana Irna afirmou nesta segunda-feira (28) que não há negociações previstas entre Irã e Estados Unidos, apesar de Donald Trump ter sugerido que poderiam ser retomadas rapidamente.

"A delegação iraniana presente em Nova York (para a Assembleia Geral da ONU) não tem intenção de negociar com os Estados Unidos", afirmou a Irna, que citou uma fonte próxima à delegação.

O presidente americano afirmou no domingo ao portal Axios que esperava que as conversas com o Irã fossem retomadas em breve, um dia depois de rejeitar um plano apresentado por Teerã para reabrir em sete dias o Estreito de Ormuz.

"Os pontos de vista e as posições da República Islâmica do Irã foram comunicados de forma clara e explícita à parte americana na terça-feira passada por um mediador do Catar", acrescentou a agência Irna, que também informou que a delegação iraniana retornará a Teerã na terça-feira.

O Irã afirmou ter apresentado sete condições para encerrar a guerra e reabrir o Estreito de Ormuz. A via estratégica, pela qual antes da guerra transitavam 20% do petróleo e gás comercializados no mundo, está no centro do conflito que Estados Unidos e Israel iniciaram em fevereiro com ataques contra o Irã.

Desde então, a República Islâmica reivindica seu controle, enquanto Washington impõe em resposta um bloqueio aos portos iranianos.