Irã propõe reabrir o Estreito de Ormuz em sete dias

Ministro das Relações Exteriores iraniano transmitiu as condições do Irã para a reabertura do estreito ao enviado americano Steve Witkoff na terça-feira (22)

Estreito de Ormuz (Foto: SAHAR AL ATTAR / AFP)

O Irã apresentou uma proposta aos Estados Unidos para reabrir o Estreito de Ormuz, uma via navegável marítima estratégica no epicentro da guerra entre os dois países, dentro de sete dias, declarou o ministro das Relações Exteriores iraniano a diversos veículos de imprensa estrangeiros.

Abbas Araghchi, que viajou a Nova York para a Assembleia Geral da ONU, transmitiu as condições do Irã para a reabertura do estreito ao enviado americano Steve Witkoff na terça-feira. O tráfego marítimo no estreito sofre muitas complicações desde o início da guerra no Oriente Médio.

"Se certas condições forem atendidas, o estreito será aberto dentro de sete dias e as negociações começarão", disse Abbas Araghchi a diversos veículos de imprensa estrangeiros, incluindo o The New York Times e o The Guardian.

Na terça-feira, a agência de notícias japonesa Kyodo, citando uma autoridade iraniana, foi a primeira a informar essa proposta de Teerã. No entanto, a imprensa iraniana negou a informação e, até o momento, nenhuma declaração oficial foi emitida para esclarecer a posição de Teerã.

O Irã afirma ter apresentado sete condições para o fim da guerra e a reabertura do Estreito de Ormuz.

Segundo Araghchi, citado pelo The New York Times, a proposta lista as seguintes condições: uma cessação de sete dias de todas as hostilidades no Oriente Médio, incluindo no Líbano; o desbloqueio de ativos iranianos congelados, estimados em pelo menos 12 bilhões de dólares (62,1 bilhões de reais); o levantamento das sanções ao petróleo iraniano; e o fim do bloqueio naval dos EUA contra o Irã.

No sétimo e último dia, o Irã reabriria o Estreito de Ormuz.

Abbas Araghchi afirma estar aguardando uma resposta de Washington e garante que a China, cujo presidente está atualmente em visita oficial aos Estados Unidos, apoia a proposta.

Em entrevista exclusiva à AFP na terça-feira, o porta-voz da Guarda Revolucionária iraniana, Hossein Mohebi, também mencionou o fim das hostilidades no Iêmen entre as condições do Irã.

O presidente americano, Donald Trump, e seu homólogo iraniano, Masoud Pezeshkian, assinaram em junho um acordo protocolar com o objetivo de encerrar a guerra, reabrir o Estreito de Ormuz e, posteriormente, iniciar negociações sobre a delicada questão do programa nuclear iraniano.

No entanto, o texto foi alvo de diferentes interpretações por ambos os lados, o que levou à retomada das hostilidades no Estreito de Ormuz.

O Irã exige que os navios que desejam transitar pelo estreito obtenham sua autorização, alegando razões de segurança e soberania. Navios que não cumprem essa exigência são atacados regularmente, enquanto os Estados Unidos bombardeiam esporadicamente a costa iraniana.