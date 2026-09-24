Starbucks fechará mais 250 lojas na América do Norte nos próximos dias

É a segunda onda de fechamentos da Starbucks desde 2024, quando o CEO Brian Niccol ingressou na empresa

Fachada de uma das lojas da Starbucks ( Joe Raedle/AFP)

A Starbucks planeja fechar 250 lojas na América do Norte ainda nesta semana. Esta é a segunda grande onda de fechamentos de lojas sob a liderança do presidente e CEO da Starbucks, Brian Niccol, que ingressou na empresa em 2024.

A empresa não informou nesta quinta-feira (24) quais cafeterias serão fechadas nem quantas delas estão localizadas nos Estados Unidos. A Starbucks informou que transferirá os funcionários para outras lojas, se possível, ou oferecerá auxílio-demissão caso não consiga realocar um funcionário em outro local.

Em uma carta aos funcionários, o diretor de operações da Starbucks, Mike Grams, afirmou que as lojas visadas ou não estão apresentando resultados financeiros aceitáveis ou não conseguem oferecer o tipo de experiência que a Starbucks deseja para clientes e funcionários.

Grams afirmou que a Starbucks continua reformando suas cafeterias na América do Norte para torná-las mais aconchegantes e convidativas. A empresa espera que 1.500 lojas sejam reformadas até 30 de setembro, data que marca o fim do ano fiscal da Starbucks.

"Esse progresso nos deu uma visão mais clara do desempenho de cada cafeteria", disse Grams em sua carta. "Embora a maioria esteja se beneficiando desse impulso geral, algumas cafeterias continuam apresentando desempenho abaixo do esperado, apesar do trabalho árduo e do comprometimento de todos vocês."

Grams afirmou que a Starbucks continua comprometida com o aumento do número de lojas na América do Norte. No final de junho, a empresa contava com 18.371 lojas na região.

O sindicato Starbucks Workers United anunciou nesta quinta que está enviando um pedido formal de informações à Starbucks sobre os fechamentos planejados e que entrará em negociações em todas as lojas sindicalizadas.

A instituição, que representa os trabalhadores das 700 lojas próprias da Starbucks nos EUA que votaram a favor da sindicalização, afirmou que 20 lojas sindicalizadas estão entre as 250 que serão fechadas, o que representa 8% do total. As lojas da Starbucks vêm votando a favor da sindicalização desde o final de 2021, mas o sindicato e a empresa ainda não chegaram a um acordo trabalhista.

Em setembro de 2025, a Starbucks fechou 627 lojas na América do Norte e na Europa. A Starbucks também vem reduzindo seu quadro de funcionários corporativos.

A empresa demitiu 900 funcionários não ligados ao varejo quando fechou lojas em setembro do ano passado. Em maio, a Starbucks demitiu mais 300 funcionários corporativos e fechou alguns escritórios subutilizados nos EUA.

A empresa informou que arcará com despesas de reestruturação no valor de US$ 300 milhões com essa rodada de fechamentos, incluindo US$ 200 milhões em despesas em dinheiro decorrentes da rescisão de contratos de locação e do pagamento de indenizações aos funcionários, e US$ 100 milhões em despesas não monetárias decorrentes da alienação e da baixa contábil de ativos das cafeterias.