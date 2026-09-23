Coliseu de Roma fecha para o público após morte de trabalhador

Andrea Moretti, 22 anos, teria falecido depois de cair de uma grande altura quando trabalhava na instalação de um novo sistema de iluminação

Coliseu de Roma, na Itália (ANDREAS SOLARO/AFP)

O Coliseu de Roma, uma das principais atrações turísticas da Itália, foi fechado nesta quarta-feira (23) após a morte de um trabalhador no local, informou o Ministério da Cultura italiano.

A primeira-ministra Giorgia Meloni disse estar "profundamente chocada e entristecida com a notícia da trágica morte de Andrea Moretti, um trabalhador qualificado que perdeu a vida durante a noite de ontem após um acidente no Coliseu".

Moretti, 22 anos, teria falecido depois de cair de uma grande altura quando trabalhava na instalação de um novo sistema de iluminação.

"Morrer aos 22 anos é inaceitável, ainda mais quando acontece no local de trabalho", declarou Meloni em um comunicado.

Segundo o Ministério da Cultura, o acidente aconteceu no segundo nível do edifício histórico.

O Coliseu, o maior anfiteatro do mundo, foi construído no século I e recebeu eventos como caçadas de animais e combates de gladiadores. Tinha capacidade para 50.000 espectadores.

O monumento recebe até 20.000 visitantes por dia na alta temporada.