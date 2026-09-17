Em lançamento de campanha, Netanyahu fala em concluir missão até o fim e derrubar regime do Irã

Primeiro-ministro de Israel participa das eleições gerais em 27 de outubro e busca sua permanência no poder

Primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu (ALEX KOLOMOISKY / POOL / AFP)

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou nesta quinta-feira (17) em seu lançamento da campanha que o país deve "concluir a missão até o fim e derrubar o regime iraniano". Em seu discurso na sede do partido Likud, o líder apontou que este "é o maior objetivo".

A sigla e Netanyahu participarão de eleições gerais no dia 27 de outubro buscando a permanência no poder que detém desde 2009, com breve intervalo entre 2021 e 2022 - quando Naftali Bennett, do partido Yamina, e Yair Lapid, do Yesh Atid, ocuparam o cargo. Será também o primeiro pleito depois dos ataques do Hamas em 7 de outubro de 2023.

Uma pesquisa do Canal 13 lançada ontem prevê que os apoiadores de Netanyahu formariam o maior bloco após as eleições. Segundo o levantamento, que ouviu 886 pessoas e apresenta margem de erro de 3%, o provável bloco pró-Netanyahu conquistaria 54 cadeiras, enquanto o bloco de oposição obteria 52 e os partidos árabes, 14. Apesar disso, a pesquisa indica que o Likud conquistaria apenas 18 cadeiras, em comparação com as 22 do partido Yashar, de Gadi Eisenkot.

O Knesset é composto por 120 parlamentares, sendo necessária uma coalizão com maioria em caso de uma sigla não alcançá-la sozinha o que historicamente acontece em Israel.