Falha técnica provoca cancelamento de mais de 2 mil voos no Reino Unido

Mais de 330 mil passageiros foram afetados ao longo de dois dias

Passageiros afetados por atrasos aguardam e formam filas no Terminal 3 do aeroporto de Heathrow, em Londres (Henry Nicholls/AFP)

As operações aéreas seguiam afetadas nesta quarta-feira (9) no Reino Unido, com centenas de atrasos e cancelamentos, após uma falha técnica que atingiu na terça o órgão responsável pelo controle do tráfego aéreo, que por enquanto descarta a hipótese de um ciberataque.

Segundo a empresa especializada em dados de aviação Cirium, 1.746 voos tiveram de ser cancelados na terça-feira (8) por causa do incidente. Nesta quarta, outras 399 operações já haviam sido canceladas, a maioria no aeroporto londrino de Heathrow, elevando o total de interrupções para mais de 2.100.

Mais de 330 mil passageiros foram afetados ao longo dos dois dias. Cerca de 155 mil pessoas tiveram seus voos cancelados, enquanto aproximadamente 180 mil enfrentaram atrasos, informou a associação do setor Airlines UK.

A falha "criou dificuldades para toda a rede aérea, e a recuperação levará tempo", escreveu na rede social X o órgão de controle aéreo NATS, que presta serviços a 15 aeroportos.

Além de Heathrow, os aeroportos de Liverpool, Birmingham e Edimburgo, assim como o de Dublin, na Irlanda, também foram afetados.

O NATS afirmou ter "resolvido" a falha que provocou as interrupções e disse estar trabalhando "o mais intensamente possível para reduzir o atraso acumulado nos voos".

"Não acreditamos que se trate de um ciberataque", declarou na manhã desta quarta) à rádio BBC 4 o diretor-executivo do NATS, Martin Rolfe, que prometeu uma investigação profunda.