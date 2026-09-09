Avião de Zelensky quase foi atingido por drone a caminho de Oslo
Presidente ucraniano chegou à Noruega nesta terça-feira (8)
Publicado: 09/09/2026 às 16:21
Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky (foto: AFP)
Um avião que transportava o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, da Moldávia para Oslo, para o funeral do rei Harald da Noruega, quase foi atingido por um drone, afirmou nesta quarta-feira (9) o primeiro-ministro norueguês, Jonas Gahr Støre.
"O voo dele quase foi atingido por um drone quando decolava da Moldávia. Essa é a realidade em que ele vive", disse Støre à emissora pública norueguesa NRK. Zelensky chegou a Oslo na noite de terça-feira (8).
Não foram dados mais detalhes sobre o incidente.
Zelensky se reuniu em Oslo com Støre, o ministro das Finanças, Jens Stoltenberg, e o ministro das Relações Exteriores, Espen Barth Eide, e falou sobre a ajuda militar norueguesa, inclusive o apoio da defesa antiaérea e a assistência civil.
Nesta quarta, Zelensky se somou a vários dignatários estrangeiros que assistiram ao funeral do rei Harald, falecido em 28 de agosto aos 89 anos.
O presidente ucraniano deixou a Noruega após o funeral e se dirigiu para o Canadá para conversar com líderes deste país, declarou Støre à NRK.