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Ucrânia

Avião de Zelensky quase foi atingido por drone a caminho de Oslo

Presidente ucraniano chegou à Noruega nesta terça-feira (8)

AFP

Publicado: 09/09/2026 às 16:21

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Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky/foto: AFP

Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky (foto: AFP)

Um avião que transportava o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, da Moldávia para Oslo, para o funeral do rei Harald da Noruega, quase foi atingido por um drone, afirmou nesta quarta-feira (9) o primeiro-ministro norueguês, Jonas Gahr Støre.

"O voo dele quase foi atingido por um drone quando decolava da Moldávia. Essa é a realidade em que ele vive", disse Støre à emissora pública norueguesa NRK. Zelensky chegou a Oslo na noite de terça-feira (8).

Não foram dados mais detalhes sobre o incidente.

Zelensky se reuniu em Oslo com Støre, o ministro das Finanças, Jens Stoltenberg, e o ministro das Relações Exteriores, Espen Barth Eide, e falou sobre a ajuda militar norueguesa, inclusive o apoio da defesa antiaérea e a assistência civil.

Nesta quarta, Zelensky se somou a vários dignatários estrangeiros que assistiram ao funeral do rei Harald, falecido em 28 de agosto aos 89 anos.

O presidente ucraniano deixou a Noruega após o funeral e se dirigiu para o Canadá para conversar com líderes deste país, declarou Støre à NRK.

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avião , Guerra , Noruega , Volodimir Zelensky
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