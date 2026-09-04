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Ataque em Kiev: drone russo atinge prédio do serviço secreto da Ucrânia

Zelensky afirmou que o prédio foi alvo direto da ofensiva russa e adiantou que haverá resposta por parte da Ucrânia

Isabel Alvarez

Publicado: 04/09/2026 às 14:35

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Um drone russo atingiu sede do serviço secreto em Kiev, capital da Ucrânia, e deixou feridos nesta sexta-feira (4). /Maryke Vermaak/AFP.

Um drone russo atingiu sede do serviço secreto em Kiev, capital da Ucrânia, e deixou feridos nesta sexta-feira (4). (Maryke Vermaak/AFP.)

Nesta sexta-feira (4), o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, informou que o gabinete do chefe dos serviços de segurança ucranianos (SBU), no centro histórico de Kiev, foi alvo de um ataque de drone russo. “A Rússia tentou matar o diretor dos serviços secretos da Ucrânia”, acusou.

Zelensky afirmou que o prédio foi alvo direto da ofensiva e adiantou que haverá resposta. O líder ucraniano já se reuniu com o dirigente do SBU, Oleksandr Poklad, e revelou que ambos alinharam os preparativos para uma retaliação adequada. “O momento certo será escolhido de modo a garantir resultados”, escreveu na rede social X.

Segundo noticiou a imprensa local, Poklad não estava no gabinete no momento do ataque, que provocou uma forte explosão. O prefeito de Kiev, Vitali Klitschko, comunicou que sete pessoas ficaram feridas.

Após o episódio, o ministro ucraniano das Relações Exteriores, Andrii Sybiha, apelou mais uma vez aos aliados para que reforçassem a pressão sobre o presidente russo, Vladimir Putin. Sybiha também declarou que essa escalada exige respostas mais firmes e acusou Moscou de rejeitar o diálogo diplomático.

Panorama

Nas últimas semanas, as forças russas têm intensificado as ofensivas com drones e mísseis contra a capital ucraniana.

Paralelamente, o Kremlin enviou um protesto à Organização Internacional de Aviação Civil (OACI) devido aos alertas da Ucrânia de que a presença de drones torna o espaço aéreo inseguro. A chancelaria russa afirmou que os avisos ucranianos não têm valor jurídico, distorcem a situação real e induzem a erro os usuários do espaço aéreo da região.

Enquanto isso, a agência de notícias russa Tass indicou que enviados do presidente dos EUA, Donald Trump, devem visitar a Rússia e a Ucrânia no fim de semana para tentar retomar as negociações de paz. Zelensky confirmou a informação. Os enviados especiais da Casa Branca, Steve Witkoff e Jared Kushner, estiveram em Moscou pela última vez em janeiro para conversações com Putin.

O líder russo declarou na quinta-feira (3) que existe a possibilidade de se chegar a um acordo para pôr fim à guerra. Durante um fórum econômico, Putin afirmou que diversos países, incluindo Estados Unidos e China, estão dispostos a apoiar uma solução pacífica.

Apesar dos movimentos diplomáticos, as incertezas e as divergências sobre as condições para um eventual acordo entre Rússia e Ucrânia permanecem.

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