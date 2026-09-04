Ataque em Kiev: drone russo atinge prédio do serviço secreto da Ucrânia

Zelensky afirmou que o prédio foi alvo direto da ofensiva russa e adiantou que haverá resposta por parte da Ucrânia

Um drone russo atingiu sede do serviço secreto em Kiev, capital da Ucrânia, e deixou feridos nesta sexta-feira (4). (Maryke Vermaak/AFP.)

Nesta sexta-feira (4), o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, informou que o gabinete do chefe dos serviços de segurança ucranianos (SBU), no centro histórico de Kiev, foi alvo de um ataque de drone russo. “A Rússia tentou matar o diretor dos serviços secretos da Ucrânia”, acusou.

Zelensky afirmou que o prédio foi alvo direto da ofensiva e adiantou que haverá resposta. O líder ucraniano já se reuniu com o dirigente do SBU, Oleksandr Poklad, e revelou que ambos alinharam os preparativos para uma retaliação adequada. “O momento certo será escolhido de modo a garantir resultados”, escreveu na rede social X.

Un dron impactó contra el edificio principal del SBU en Kiev El dictador militar Zelenski afirmó que el "dron ruso" iba dirigido directamente al despacho del jefe del servicio, Aleksánder Poklad El narcoführer llamó a "preparar una respuesta adecuada, contundente y simétrica" pic.twitter.com/oYPEfVszcD — Chavista0101 (@Chavista0101) September 4, 2026

Segundo noticiou a imprensa local, Poklad não estava no gabinete no momento do ataque, que provocou uma forte explosão. O prefeito de Kiev, Vitali Klitschko, comunicou que sete pessoas ficaram feridas.

Após o episódio, o ministro ucraniano das Relações Exteriores, Andrii Sybiha, apelou mais uma vez aos aliados para que reforçassem a pressão sobre o presidente russo, Vladimir Putin. Sybiha também declarou que essa escalada exige respostas mais firmes e acusou Moscou de rejeitar o diálogo diplomático.

Panorama

Nas últimas semanas, as forças russas têm intensificado as ofensivas com drones e mísseis contra a capital ucraniana.

Paralelamente, o Kremlin enviou um protesto à Organização Internacional de Aviação Civil (OACI) devido aos alertas da Ucrânia de que a presença de drones torna o espaço aéreo inseguro. A chancelaria russa afirmou que os avisos ucranianos não têm valor jurídico, distorcem a situação real e induzem a erro os usuários do espaço aéreo da região.

Enquanto isso, a agência de notícias russa Tass indicou que enviados do presidente dos EUA, Donald Trump, devem visitar a Rússia e a Ucrânia no fim de semana para tentar retomar as negociações de paz. Zelensky confirmou a informação. Os enviados especiais da Casa Branca, Steve Witkoff e Jared Kushner, estiveram em Moscou pela última vez em janeiro para conversações com Putin.

O líder russo declarou na quinta-feira (3) que existe a possibilidade de se chegar a um acordo para pôr fim à guerra. Durante um fórum econômico, Putin afirmou que diversos países, incluindo Estados Unidos e China, estão dispostos a apoiar uma solução pacífica.

Apesar dos movimentos diplomáticos, as incertezas e as divergências sobre as condições para um eventual acordo entre Rússia e Ucrânia permanecem.